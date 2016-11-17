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Poster of Patriots Day
7.4
Patriots Day - Trailer 2
Kinoafisha Films Patriots Day
7.4

Patriots Day

, 2016
Patriots Day
USA / Thriller, Drama, History / 18+
Trailers
Poster of Patriots Day
7.4
Patriots Day - Trailer 2
Patriots Day  Trailer 2

Synopsis

The story of the 2013 Boston Marathon bombing and the aftermath, which includes the city-wide manhunt to find the terrorists responsible.

Cast

Mark Wahlberg
Mark Wahlberg
Tommy Saunders
Michelle Monaghan
Michelle Monaghan
Carol Saunders
Kevin Bacon
Kevin Bacon
John Goodman
John Goodman
Commissioner Ed Davis
Alex Wolff
Alex Wolff
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Sergeant Jeffrey Pugliese
Dicky Eklund Jr.
Young Police Officer
Michael Marchand
Young Police Officer
Rhet Kidd
Harrold
Frank Czarnowski
Officer Outside Harrolds Apartment
Christopher O’Shea
Patrick Downes
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
Jessica Kensky
Director Peter Berg
Writer Peter Berg, Matt Cook, Joshua Zetumer, Paul Tamasy
Composer Trent Reznor, Atticus Ross
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2016
Online premiere 9 June 2017
World premiere 17 November 2016
Release date
17 November 2016 Russia 18+
12 December 2016 Australia
11 May 2017 Brazil
13 January 2017 Canada
12 January 2017 Chile
17 November 2017 China
16 March 2017 Denmark
6 January 2017 Estonia
24 February 2017 Finland K-16
8 March 2017 France
23 February 2017 Germany
23 February 2017 Great Britain
27 April 2017 Greece
23 February 2017 Hong Kong
23 February 2017 Ireland
20 April 2017 Italy
17 November 2016 Kazakhstan
6 January 2017 Lithuania
12 January 2017 Netherlands
12 January 2017 Portugal
6 April 2017 South Korea
7 July 2017 Spain
23 June 2017 Turkey
13 January 2017 USA
17 November 2016 Ukraine
6 January 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $52,185,751
Production CBS Films, Lionsgate, TIK Films
Also known as
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Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Updated 26 February 2026

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