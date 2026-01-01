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Poster of Wind of Freedom
6.3
Kinoafisha Films Wind of Freedom
6.3

Wind of Freedom

, 1961
Volnyy veter
USSR / Comedy, Musical, Romantic / 18+
Poster of Wind of Freedom
6.3

Cast

Lionella Pyryeva
Lionella Pyryeva
Stella
Nadezhda Rumyantseva
Nadezhda Rumyantseva
Peppita Diabolo
Aleksandr Lazarev
Aleksandr Lazarev
Yango
Nikolai Gritsenko
Nikolai Gritsenko
Georg Stan
Mark Pertsovsky
Foma
Yuriy Medvedev
Yuriy Medvedev
Filip
Ernst Zorin
Mikul
Vera Yenyutina
Klimentina
Larisa Pashkova
Regina
Mikhail Yanshin
Mikhail Yanshin
Ambrozio - mer
Director Leonid Trauberg, Andrei Tutyshkin
Writer Vladimir Krakht, Viktor Tipot, Viktor Vinnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1961
Production Mosfilm
Also known as
Volnyy veter, Вольный ветер, Der freie Wind, Swobodny wiatr, Szabad szél, Wind of Freedom

Film rating

6.3
Rate 15 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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