Cast
Zinaida Morskaya
Agafya Lukinichna
Yuriy Korshun
Vasya Ivanov, Wounded soldier in hospital
Nikolay Temyakov
Zinoviy Aleksandrovich, Theater manager
Anatoliy Alekseev
Soldier
Cast and Crew
Director
Leonid Trauberg
Writer
Nikolay Erdman, Mikhail Volpin
Composer
Oskar Sandler
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 14 minutes
Production year
1943
World premiere
22 April 1943
Release date
|21 October 1945
|Finland
|
|
|22 April 1943
|USSR
|
|
Production
Central United Film Studio of Narrative Film
Also known as
Aktrisa, Actress, Aktorka, Operettitähti, Актриса