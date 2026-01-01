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Poster of Actress
7.1
Kinoafisha Films Actress
7.1

Actress

, 1943
Aktrisa
USSR / Romantic, Musical / 18+
Poster of Actress
7.1

Cast

Galina Sergeyeva
Zoya Vladimirovna Strelnikova
Boris Babochkin
Boris Babochkin
Pyotr Nikolaevich Markov
Mikhail Zharov
Mikhail Zharov
Reciter in hospital
Zinaida Morskaya
Agafya Lukinichna
Vladimir Gribkov
Anatoliy Sergeevich Obolenskiy
Yuriy Korshun
Vasya Ivanov, Wounded soldier in hospital
Konstantin Sorokin
Konstantin Sorokin
Zaytsev
Nikolay Temyakov
Zinoviy Aleksandrovich, Theater manager
Vladimir Shishkin
Shurik
Anatoliy Alekseev
Soldier
Director Leonid Trauberg
Writer Nikolay Erdman, Mikhail Volpin
Composer Oskar Sandler
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 1943
World premiere 22 April 1943
Release date
21 October 1945 Finland
22 April 1943 USSR
Production Central United Film Studio of Narrative Film
Also known as
Aktrisa, Actress, Aktorka, Operettitähti, Актриса

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7.1 IMDb
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