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Poster of Chyort s portfelem
6.7
Kinoafisha Films Chyort s portfelem
6.7

Chyort s portfelem

, 1966
Chyort s portfelem
USSR / Comedy / 18+
Poster of Chyort s portfelem
6.7

Cast

Nadezhda Rumyantseva
Nadezhda Rumyantseva
Masha Fyodorova
Savely Kramarov
Savely Kramarov
Petya Likhov
Lev Durov
Lev Durov
Vasiliy Soldatov
Yuriy Medvedev
Yuriy Medvedev
Semyon Fedulov
Pavel Shpringfeld
Yevgeni Yevgenyevich
Nikolay Volkov
Mikhail Makarov
Vera Ivanova
Nyura
Maria Vinogradova
Mariya Kolycheva
Konstantin Khudyakov
Konstantin Khudyakov
Pushnitsin
Vladlen Paulus
Vasya Shishkov
Director Vladimir I. Gerasimov
Writer Esfir Buranova, Vasili Katinov, A. Yakovlev
Composer Yan Frenkel
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 9 minutes
Production year 1966
World premiere 1 December 1966
Release date
1 December 1966 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Chyort s portfelem, Чёрт с портфелем, Черт с портфелем

Film rating

6.7
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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