Cartoon reviews
andryuninayfnfkmz 21 May 2017, 14:51
Нам с дочкой понравился мульт) такой милый воробей)замечательная сова и фееричный попугай. Но самые крутые-голуби. Очень смешные))
Ирина 18 May 2017, 19:43
Очаровательный мультфильм!
