Poster of A Stork's Journey
IMDb Rating: 5.8
4 posters
Kinoafisha Films A Stork's Journey

A Stork's Journey

Richard the stork 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Even though everybody else thinks he's a sparrow - Richard himself holds tight to the conviction that he is in fact a stork.
A Stork's Journey - trailer in russian
Country USA / Germany / Belgium
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2017
Online premiere 11 May 2017
World premiere 12 February 2017
Release date
18 May 2017 Russia Наше кино 6+
10 February 2019 Australia G
18 May 2017 Belarus
26 October 2017 Brazil
20 July 2017 Croatia
21 April 2017 Estonia
7 February 2018 France
11 May 2017 Germany
31 August 2017 Great Britain
11 May 2017 Italy
18 May 2017 Kazakhstan
21 March 2018 Netherlands
5 May 2017 Norway
28 April 2017 Romania
20 July 2017 Slovakia
19 May 2017 Spain
17 August 2017 Sweden
17 August 2017 UAE
30 June 2017 USA
18 May 2017 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $14,375,849
Production BNP Paribas Fortis Film Finance, Den Siste Skilling, Knudsen Pictures
Also known as
Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper, A Stork's Journey, Una cigüeña en apuros, Richard the Stork, Una Cigueña En Apuros, Storken Richard, Bak Şu Leyleğe, Bărzoiul Richard, Bocian Risko, Kurepoeg Rihhard, La'ouf al Africa, Le voyage de Ricky, Letíme, Little Bird's Big Adventure, Missão Cegonha, Ričard Roda, Richard - Missione Africa, Richard Storken - spurven som tror han er en stork, Richard, la cigonya, Richard, la cigüeña, Ricis Didysis, Ricsi, a gólya, Rikkie de ooievaar, Riko prawie bocian, Riku Haikara, Rysio (prawie) bocian, Um Voo em Grande, Varenais Ričards, Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký, Vrabcek Richard, Vrapčić Richard, Пташиний ульот, Трио в перьях, Щъркелчето Ричард, リチャード・ザ・ストーク　飛べないワタリドリ, 理查大冒险
Director
Toby Genkel
Toby Genkel
Cast
Tilman Döbler
Shannon Conley
Cast and Crew
6.5
5.8 IMDb
Cartoon reviews

andryuninayfnfkmz 21 May 2017, 14:51
Нам с дочкой понравился мульт) такой милый воробей)замечательная сова и фееричный попугай. Но самые крутые-голуби. Очень смешные))
Ирина 18 May 2017, 19:43
Очаровательный мультфильм!
A Stork's Journey - trailer in russian
A Stork's Journey Trailer in russian
