|7 April 2011
|Russia
|Двадцатый Век Фокс
|0+
|3 December 2014
|American Samoa
|8+
|7 April 2011
|Argentina
|15 April 2011
|Armenia
|7 April 2011
|Australia
|8 April 2011
|Austria
|3 April 2011
|Belarus
|13 April 2011
|Belgium
|8 April 2011
|Brazil
|8 April 2011
|Bulgaria
|15 April 2011
|Canada
|7 April 2011
|Chile
|8 April 2011
|China
|15 April 2011
|Colombia
|14 April 2011
|Croatia
|14 April 2011
|Czechia
|14 April 2011
|Denmark
|7 April 2011
|Dominican Republic
|8 April 2011
|Ecuador
|6 April 2011
|Egypt
|8 April 2011
|Estonia
|15 April 2011
|Finland
|13 April 2011
|France
|7 April 2011
|Germany
|8 April 2011
|Great Britain
|7 April 2011
|Greece
|7 April 2011
|Hong Kong
|21 April 2011
|Hungary
|15 April 2011
|Iceland
|8 April 2011
|India
|8 April 2011
|Ireland
|7 April 2011
|Israel
|15 April 2011
|Italy
|13 April 2011
|Jamaica
|14 December 2011
|Japan
|3 April 2011
|Kazakhstan
|7 April 2011
|Kuwait
|8 April 2011
|Latvia
|21 April 2011
|Lebanon
|22 April 2011
|Lithuania
|7 April 2011
|Malaysia
|8 April 2011
|Mexico
|20 April 2011
|Netherlands
|7 April 2011
|New Zealand
|8 April 2011
|Norway
|15 April 2011
|Pakistan
|8 April 2011
|Panama
|7 April 2011
|Peru
|7 April 2011
|Philippines
|8 April 2011
|Poland
|14 April 2011
|Portugal
|7 April 2011
|Qatar
|15 April 2011
|Romania
|7 April 2011
|Singapore
|14 April 2011
|Slovakia
|14 April 2011
|Slovenia
|8 April 2011
|South Africa
|29 July 2011
|South Korea
|8 April 2011
|Spain
|22 April 2011
|Sri Lanka
|8 April 2011
|Sweden
|7 April 2011
|Switzerland
|8 April 2011
|Taiwan
|13 April 2011
|Thailand
|13 April 2011
|Trinidad and Tobago
|8 April 2011
|Turkey
|7 April 2011
|UAE
|15 April 2011
|USA
|7 April 2011
|Ukraine
|8 April 2011
|Uruguay
|8 April 2011
|Venezuela
|8 April 2011
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