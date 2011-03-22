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Poster of Rio
7.6
Rio - Dubbed international trailer
Kinoafisha Films Rio
7.6

Rio

, 2011
Rio
USA / Comedy, Family, Animation, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Rio
7.6
Rio - Dubbed international trailer
Rio  Dubbed international trailer

Synopsis

When Blu, a domesticated macaw from small-town Minnesota, meets the fiercely independent Jewel, he takes off on an adventure to Rio de Janeiro with the bird of his dreams.

Cast

Anne Hathaway
Anne Hathaway
Jewel
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg
Blu
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Leslie Mann
Leslie Mann
Linda
Rodrigo Santoro
Rodrigo Santoro
Tracy Morgan
Tracy Morgan
Jake T. Austin
Bernardo De Paula
Bernardo De Paula
Pavel Derevyanko
Pavel Derevyanko
Tanya Shilina
Arkadiy Dzhem
Ilya Kolesnikov
Director Carlos Saldanha
Writer Carlos Saldanha, Earl Richey Jones, Joshua Sternin, Todd R. Jones, Jennifer Ventimilia, Sam Harper, Don Rhymer
Composer John Powell
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 22 March 2011
Release date
7 April 2011 Russia Двадцатый Век Фокс 0+
3 December 2014 American Samoa 8+
7 April 2011 Argentina
15 April 2011 Armenia
7 April 2011 Australia
8 April 2011 Austria
3 April 2011 Belarus
13 April 2011 Belgium
8 April 2011 Brazil
8 April 2011 Bulgaria
15 April 2011 Canada
7 April 2011 Chile
8 April 2011 China
15 April 2011 Colombia
14 April 2011 Croatia
14 April 2011 Czechia
14 April 2011 Denmark
7 April 2011 Dominican Republic
8 April 2011 Ecuador
6 April 2011 Egypt
8 April 2011 Estonia
15 April 2011 Finland
13 April 2011 France
7 April 2011 Germany
8 April 2011 Great Britain
7 April 2011 Greece
7 April 2011 Hong Kong
21 April 2011 Hungary
15 April 2011 Iceland
8 April 2011 India
8 April 2011 Ireland
7 April 2011 Israel
15 April 2011 Italy
13 April 2011 Jamaica
14 December 2011 Japan
3 April 2011 Kazakhstan
7 April 2011 Kuwait
8 April 2011 Latvia
21 April 2011 Lebanon
22 April 2011 Lithuania
7 April 2011 Malaysia
8 April 2011 Mexico
20 April 2011 Netherlands
7 April 2011 New Zealand
8 April 2011 Norway
15 April 2011 Pakistan
8 April 2011 Panama
7 April 2011 Peru
7 April 2011 Philippines
8 April 2011 Poland
14 April 2011 Portugal
7 April 2011 Qatar
15 April 2011 Romania
7 April 2011 Singapore
14 April 2011 Slovakia
14 April 2011 Slovenia
8 April 2011 South Africa
29 July 2011 South Korea
8 April 2011 Spain
22 April 2011 Sri Lanka
8 April 2011 Sweden
7 April 2011 Switzerland
8 April 2011 Taiwan
13 April 2011 Thailand
13 April 2011 Trinidad and Tobago
8 April 2011 Turkey
7 April 2011 UAE
15 April 2011 USA
7 April 2011 Ukraine
8 April 2011 Uruguay
8 April 2011 Venezuela
8 April 2011 Viet Nam
MPAA G
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $483,895,196
Production Twentieth Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Also known as
Rio, Río, Rio 3D, Рио, A Arara Azul, Blue to the Sky, Brasil, Chú Vẹt Rio, Ríó, Rio the Movie, Rio: The Movie, Ρίο, Ріо, ブルー　初めての空へ, 奇鸚嘉年華, 里約大冒險, 里约大冒险, Rio - Der Film, Рио 1, 奇鹦嘉年华, Rio - O Filme, Rio 1 3D, Rio 1, Rio: Chú Vẹt Đuôi Dài

Cartoon rating

7.6
Rate 99 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  778 In the Comedy genre  163 In the Family genre  89 In the Animation genre  133 In the Adventure genre  186 In films of USA  495 In films of 2011  22

Film Trailers

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Rio - Dubbed international trailer
Rio Dubbed international trailer
Rio - Dubbed trailer
Rio Dubbed trailer
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soundtrack Rio

Quotes

Blu [as they're walking in the jungle] Oh! Oh! What was that?
Jewel A stick.
Blu Ah! And that?
Jewel It's just a rock.
Blu Oh, right. Yeah.
[Blu stops and shudders as he feels something on his back]
Blu Is that a spider on my back?
Jewel Will you quit it? It's just a leaf! Turn around!
[Blu turns and we see a huge spider on his back]
Jewel Oh, um...
[Jewel quickly hits the spider off of Blu's back]
Jewel Leaf. Told ya.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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