Andrius Paulavicius

Kinoafisha
Persons
Date of Birth
4 December 1972
Age
52 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Popular Films
7.5
Unforgiven
(2018)
7.1
Redirected
(2014)
7.1
I Am Fine, Thanks
(2021)
7.1
I Am Fine, Thanks
I Am Fine, Thanks
Drama
2021, Lithuania
4.7
The End of the Season
Konets sezona
Romantic, Thriller
2019, Russia
Watch trailer
7.5
Unforgiven
Neproshchennyy
Drama
2018, Russia
Watch trailer
Trockij
Drama, History
2017, Russia
Ladoga
Drama, War
2014, Russia
7.1
Redirected
Redirected
Thriller, Drama, Action
2014, Great Britain / Lithuania
Watch trailer
