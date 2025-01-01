Andrius Paulavicius

Menu
Date of Birth
4 December 1972
Age
52 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor

Popular Films

Unforgiven 7.5
Unforgiven (2018)
Redirected 7.1
Redirected (2014)
I Am Fine, Thanks 7.1
I Am Fine, Thanks (2021)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 4 TV Shows 2 Actor 5 Producer 1
I Am Fine, Thanks 7.1
I Am Fine, Thanks I Am Fine, Thanks
Drama 2021, Lithuania
The End of the Season 4.7
The End of the Season Konets sezona
Romantic, Thriller 2019, Russia
Watch trailer
Unforgiven 7.5
Unforgiven Neproshchennyy
Drama 2018, Russia
Watch trailer
Trockij
Trockij
Drama, History 2017, Russia
Ladoga
Ladoga
Drama, War 2014, Russia
Redirected 7.1
Redirected Redirected
Thriller, Drama, Action 2014, Great Britain / Lithuania
Watch trailer
