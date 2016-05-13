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Poster of Train to Busan
7.8
Train to Busan - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Train to Busan
7.8

Train to Busan

, 2016
Train to Busan
South Korea / Horror, Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Train to Busan
7.8
Train to Busan - Dubbed trailer
Train to Busan  Dubbed trailer

Synopsis

While a zombie virus breaks out in South Korea, passengers struggle to survive on the train from Seoul to Busan.

Cast

Gong Yoo
Gong Yoo
Seok-woo
Ma Dong-seok
Ma Dong-seok
Sang-hwa
Jeong Yu-mi
Jeong Yu-mi
Seong-kyeong
Choi Woo-sik
Choi Woo-sik
Yong-guk
Sohee
Sohee
Jin-hee
Kim Soo-an
Kim Soo-an
Soo-an
Kim Ee-seong
Yon-suk
Kim Eui-sung
Kim Eui-sung
Yon-suk
Ye Soo-jeong
In-gil
Park Myeong-shin
Jong-gil
Choi Gwi-hwa
Choi Gwi-hwa
Homeless Man
Director Yeon Sang-ho
Writer Park Joo-suk, Yeon Sang-ho
Composer Jang Young-gyu
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2016
Online premiere 20 July 2016
World premiere 13 May 2016
Release date
24 November 2016 Russia ПРОвзгляд 16+
29 July 2016 Australia
24 November 2016 Belarus
29 December 2016 Brazil
12 January 2017 Denmark
28 April 2017 Estonia
17 August 2016 France
28 August 2016 Germany
28 October 2016 Great Britain
9 August 2018 Greece
25 August 2016 Hong Kong
31 August 2016 Indonesia
28 October 2016 Ireland
6 November 2016 Italy
24 November 2016 Kazakhstan
30 March 2017 Netherlands
1 September 2016 Philippines
4 August 2016 Singapore
20 July 2016 South Korea
4 January 2017 Spain
3 March 2017 Sweden
12 September 2016 Taiwan
5 August 2016 Thailand
21 July 2017 Turkey
30 July 2020 Ukraine
12 August 2016 Viet Nam
Budget 10,000,000,000 KRW
Worldwide Gross $93,529,924
Production Next Entertainment World (NEW), RedPeter Film, Movic Comics
Also known as
Busanhaeng, Train to Busan, Estación zombi, Dernier train pour Busan, Estación zombi. Tren a Busan, Invasión zombi, Vlak do Pusanu, Chuyến Tàu Sinh Tử, Ghatare Busan, Invasão Zumbi, Juna Busaniin, New Infection: Final Express, Ostatni pociąg, Pusan ekspressi, Rong Busanisse, Shin kansen: Fainaru ekusupuresu, Traukinys į Busaną, Tren spre Busan, Vilciens uz Busanu, Vlak do Busana, Vlak za Busan, Vonat Busanba: Zombi expressz, Zombi Ekspresi, Zombie express, Το εξπρές των ζωντανών νεκρών, Влак до Пусан, Воз за Бусан/Voz za Busan, Воз за Пусан, Поезд в Пусан, Потяг до Пусана, Экспресс в Пусан, 부산행 기차, 屍殺列車, 屍速列車, 新感染 ファイナル・エクスプレス, 新感染　ファイナル・エクスプレス, 釜山行, Invasión Zombie, Estación Zombie: Tren a Busan, הרכבת לבוסאן, Estación Zombie, Train to Bushan, Tren a Busan, Voz za Pusan, قطار بوسان, ด่วนนรก ซอมบี้คลั่ง, 新 感染 ファイナル・エクスプレス, قطار إلى بوسان, 新感染 ファイナル・エクスプレス：2016

Film rating

7.8
Rate 106 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  512 In the Horror genre  24 In the Action genre  143 In the Thriller genre  105 In films of South Korea  20 In films of 2016  10
Updated 31 March 2026

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Train to Busan - Trailer
Train to Busan Trailer
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