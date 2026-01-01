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Poster of Volga-Volga
6.8
Kinoafisha Films Volga-Volga
6.8

Volga-Volga

, 1938
Volga - Volga
USSR / Comedy, Musical / 18+
Poster of Volga-Volga
6.8

Cast

Igor Ilyinsky
Igor Ilyinsky
Byvalov
Lyubov Orlova
Lyubov Orlova
Strelka Petrova
Pavel Olenev
The Water-Carter
Andrei Tutyshkin
Andrei Tutyshkin
Alyosha Trubyshkin
Vladimir Volodin
The Pilot
Sergei Antimonov
The Steamboat Captain
Anatoli Shalayev
The Boy Musical Prodigy
Maria Mironova
Maria Mironova
The Secretary
Nikita Semjonowitsch Kondratjew
The Waiter
Vsevolod Sanaev
Vsevolod Sanaev
The Lumberjack
Director Grigoriy Aleksandrov
Writer Grigoriy Aleksandrov, Nikolay Erdman, Vladimir Nilsen, Mikhail Volpin
Composer Isaak Dunaevskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1938
World premiere 24 April 1938
Release date
2 July 1948 Czechoslovakia
24 April 1938 Finland S
25 April 1946 Hungary KN
24 April 1938 Mexico B
24 April 1938 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Volga - Volga, Volga Volga, Волга-Волга, Canção do Volga, Haroumenos Volgas, Volga-Volga, Volga, Volga, Volga, Volga..., Wołga - Wołga, Wolga-Wolga, Волга, Волга, Volha, Volha

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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