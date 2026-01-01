Cast
Vladimir Volodin
The Pilot
Anatoli Shalayev
The Boy Musical Prodigy
Nikita Semjonowitsch Kondratjew
The Waiter
Cast and Crew
Composer
Isaak Dunaevskiy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
1938
World premiere
24 April 1938
Release date
|2 July 1948
|Czechoslovakia
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|24 April 1938
|Finland
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|S
|25 April 1946
|Hungary
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|KN
|24 April 1938
|Mexico
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|B
|24 April 1938
|USSR
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Production
Mosfilm
Also known as
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