Mariya Boltneva

Date of Birth
4 October 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Fantom 7.6
Fantom (2020)
Gluhar 6.6
Gluhar (2008)
Gluhar. Vozvrashchenie 6.3
Gluhar. Vozvrashchenie (2008)

Filmography

Sudi i sudby
Romantic 2025, Russia
Eksklyuziv 2
Detective 2023, Russia
Eksklyuziv 3
Detective 2023, Russia
Sumrak
Sumrak
Detective 2023, Russia
Nominaciya 5.7
Nominaciya
Drama, Romantic 2022, Russia
Eksklyuziv
Eksklyuziv
Detective 2021, Russia
Kapkan
Kapkan Kapkan
Drama, Thriller 2021, Russia
Fantom 7.6
Fantom
Drama, Mystery 2020, Russia
Salam Maskva
Salam Maskva
Drama, Crime 2016, Russia
Preobrazhenie 2.3
Preobrazhenie Preobrazhenie
Drama 2015, Russia
Glukhar v kino 6.1
Glukhar v kino Glukhar v kino
Comedy, Action 2010, Russia
Gluhar. Prodolzhenie 6.2
Gluhar. Prodolzhenie
Comedy, Crime 2009, Russia
Gluhar. Vozvrashchenie 6.3
Gluhar. Vozvrashchenie
Comedy, Detective 2008, Russia
Gluhar 6.6
Gluhar
Comedy, Crime, Drama 2008, Russia
Bezmolvnyj svidetel
Bezmolvnyj svidetel
Crime, Detective 2007, Russia
