Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mariya Boltneva
Mariya Boltneva
Kinoafisha
Persons
Mariya Boltneva
Mariya Boltneva
Mariya Boltneva
Date of Birth
4 October 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress
Popular Films
7.6
Fantom
(2020)
6.6
Gluhar
(2008)
6.3
Gluhar. Vozvrashchenie
(2008)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Detective
Drama
Mystery
Romantic
Thriller
Year
All
2025
2023
2022
2021
2020
2016
2015
2010
2009
2008
2007
All
15
Films
3
TV Shows
12
Actress
15
Sudi i sudby
Romantic
2025, Russia
Eksklyuziv 2
Detective
2023, Russia
Eksklyuziv 3
Detective
2023, Russia
Sumrak
Detective
2023, Russia
5.7
Nominaciya
Drama, Romantic
2022, Russia
Eksklyuziv
Detective
2021, Russia
Kapkan
Kapkan
Drama, Thriller
2021, Russia
7.6
Fantom
Drama, Mystery
2020, Russia
Salam Maskva
Drama, Crime
2016, Russia
2.3
Preobrazhenie
Preobrazhenie
Drama
2015, Russia
6.1
Glukhar v kino
Glukhar v kino
Comedy, Action
2010, Russia
Watch trailer
6.2
Gluhar. Prodolzhenie
Comedy, Crime
2009, Russia
6.3
Gluhar. Vozvrashchenie
Comedy, Detective
2008, Russia
6.6
Gluhar
Comedy, Crime, Drama
2008, Russia
Bezmolvnyj svidetel
Crime, Detective
2007, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree