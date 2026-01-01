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Icaria
Icaria
Ikariya
Russia / Drama / 18+
About
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Cast & Crew
Posters
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Filming locations
Cast
Ivan Yankovsky
Anton
Mariya Fomina
Sofia
Igor Mirkurbanov
Kazimir
Pyotr Skvortsov
Vadim
Aleksandr Gorchilin
Filipp
Nikita Kukushkin
Makar
Irina Gorbacheva
Head Performer
Aleksandra Revenko
Aleksandr Novin
Vitaliya Kornienko
Kseniya
Vladimir Dykhovichny
Stasya Miloslavskaya
Kid
Director
Javor Gardev
Writer
Javor Gardev
,
Sergey Kaluzhanov
Composer
Martyn Jacques
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Also known as
Ikariya, Icaria, Икария
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