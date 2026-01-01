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Poster of Icaria
Kinoafisha Films Icaria

Icaria

Ikariya
Russia / Drama / 18+
Poster of Icaria

Cast

Ivan Yankovsky
Ivan Yankovsky
Anton
Mariya Fomina
Mariya Fomina
Sofia
Igor Mirkurbanov
Igor Mirkurbanov
Kazimir
Pyotr Skvortsov
Pyotr Skvortsov
Vadim
Aleksandr Gorchilin
Aleksandr Gorchilin
Filipp
Nikita Kukushkin
Nikita Kukushkin
Makar
Irina Gorbacheva
Irina Gorbacheva
Head Performer
Aleksandra Revenko
Aleksandra Revenko
Aleksandr Novin
Aleksandr Novin
Vitaliya Kornienko
Vitaliya Kornienko
Kseniya
Vladimir Dykhovichny
Stasya Miloslavskaya
Stasya Miloslavskaya
Kid
Director Javor Gardev
Writer Javor Gardev, Sergey Kaluzhanov
Composer Martyn Jacques
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Also known as
Ikariya, Icaria, Икария

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