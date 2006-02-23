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Poster of Sekretnoye oruzhie
6.5
Kinoafisha Films Sekretnoye oruzhie
6.5

Sekretnoye oruzhie

, 2006
Sekretnoye oruzhie
Russia / Drama, Adventure, War / 18+
Poster of Sekretnoye oruzhie
6.5

Cast

Ivan Mokhovikov
Shmelev
Kirill Pletnev
Kirill Pletnev
Second Lieutenant Andrey Besfamilnyy
Mikhail Prismotrov
Voronkov
Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Kapitan Tikhomirov
Tatyana Arntgolts
Tatyana Arntgolts
Nurse Katya
Oleg Valkman
Oleg Valkman
Sergey Zharkov
Sergey Zharkov
Aleksey Ilyin
Aleksey Ilyin
Hryhorii Kalinin
Hryhorii Kalinin
Valeriy Krupenin
Lev Prygunov
Lev Prygunov
Olga Ravitskaya
Director Vitaliy Vorobyov
Writer Vera Fyodorova
Composer Aleksey Karpov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
World premiere 23 February 2006
Release date
23 February 2006 Russia 12+
23 February 2006 Kazakhstan
23 February 2006 Ukraine
Production Perviy Kanal
Also known as
Sekretnoye oruzhie

Film rating

6.5
Rate 15 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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