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, 2022
Ket
Russia / Drama / 18+
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Sergo
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Yuna Bikireva
Masha
Daniele Galea
Franchesko
Vasilina Makovtseva
Taxi driver
Nikolay Shrayber
Mayskiy
Director
Boris Akopov
Writer
Boris Akopov
Composer
Boris Akopov
,
Anton Bulle
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2022
World premiere
28 August 2022
Release date
15 September 2022
Russia
Ракета Релизинг
Budget
100,000,000 RUR
Worldwide Gross
$47,513
Production
Kinoprim Production, Stella
Also known as
Ket, Кэт, Cat 24, Ket 24, Кэт 24
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Film rating
5.4
Rate
13
votes
5.4
IMDb
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Best Russian Films
Updated 6 May 2025
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