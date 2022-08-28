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Poster of Ket
5.4
Ket - Trailer
Kinoafisha Films Ket
5.4

Ket

, 2022
Ket
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Ket
5.4
Ket - Trailer
Ket  Trailer

Cast

Anastasiya Kuvshinova
Anastasiya Kuvshinova
Ket
Dmitrii Kartashov
Dmitrii Kartashov
Alik
Egor Trukhin
Egor Trukhin
Maksim
Viktoriya Solovyova
Viktoriya Solovyova
Ogonek
Ambartsum Kabanyan
Ambartsum Kabanyan
Sergo
Grigoriy Bagrov
Grigoriy Bagrov
Glazunov
Yuna Bikireva
Masha
Daniele Galea
Franchesko
Vasilina Makovtseva
Vasilina Makovtseva
Taxi driver
Nikolay Shrayber
Nikolay Shrayber
Mayskiy
Director Boris Akopov
Writer Boris Akopov
Composer Boris Akopov, Anton Bulle
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
World premiere 28 August 2022
Release date
15 September 2022 Russia Ракета Релизинг
Budget 100,000,000 RUR
Worldwide Gross $47,513
Production Kinoprim Production, Stella
Also known as
Ket, Кэт, Cat 24, Ket 24, Кэт 24

Film rating

5.4
Rate 13 votes
5.4 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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