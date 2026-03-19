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Poster of Toxic
6.5
Kinoafisha Films Toxic
6.5

Toxic

, 2026
Toxic: A Fairytale for Grown-Ups
India / Action, Crime, Drama
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Poster of Toxic
6.5
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Synopsis

Set in a bygone era, this gripping tale unfolds in the coastal paradise of Goa, where a powerful drug cartel pulls the strings behind a facade of sun-soaked beaches and vibrant culture.

Cast

Yash
Raya
Nayanthara
Nayanthara
Ganga
Kiara Advani
Nadia
Huma Qureshi
Elizabeth
Akshay Oberoi
Tony
Sudev Nair
Karmadi
Darrell D'Silva
Darrell D'Silva
Salvador
Natalia Guslistaya
Natalia Guslistaya
Benedict Garrett
Kyle Paul
Tetiana Dar
Kaushik Desai
Director Geethu Mohandas
Writer Raaghav Vinay Shivagange, Yash, Geethu Mohandas
Composer Faheem Abdullah, Tanishk Bagchi, Ravi Basrur, Vishal Mishra
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 3 hours 15 minutes
Production year 2026
World premiere 19 March 2026
Release date
26 August 2026 Australia
26 August 2026 India
26 August 2026 Nepal
19 March 2026 UAE 18TC
15 August 2026 USA NR
Budget $60,000,000
Production KVN Productions, Monster Mind Creations
Also known as
Toxic: A Fairytale for Grown-Ups, Toxic, Tóxico, Toxic: A Fairy Tale for Grown Ups, Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups, 《毒药：成人童话》, Mérgező: Egy mese felnőtteknek, Strupeno: Pravljica za odrasle, Toksyczny: Bajka dla dorosłych, Toxický: Pohádka pro dospělé, Tóxico: Um Conto de Fadas para Adultos, Tóxico: Un cuento de hadas para adultos, Казка для дорослих, Сказка для взрослых, Токсично: Приказка за възрастни, 成人童話, 有毒：成人童話

Film rating

6.5
Rate 14 votes
Updated 2 March 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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