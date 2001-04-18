Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of August 15th
5.6
Kinoafisha Films August 15th
5.6

August 15th

, 2001
15 août
France / Comedy / 18+
Poster of August 15th
5.6

Synopsis

Three men are abandonned by their wives for a few days in the summer holidays. They are alone with five kids to feed and a house to maintain. And they will learn what they did wrong with their wives.

Cast

Richard Berry
Richard Berry
Max
Jean-Pierre Darroussin
Jean-Pierre Darroussin
Raoul
Charles Berling
Charles Berling
Vincent
Melanie Thierry
Melanie Thierry
Julie
Selma El Mouissi
Nina (Max's daughter)
Manon Gaurin
Alice (Max's daughter)
Quentin Pommier
Arnold (Vincent's son)
Thomas Goulard
Sébastien (Vincent's son)
Ludmila Mikaël
Louise Abel
Blandine Bury
Stéphanie
Director Patrick Alessandrin
Writer Lisa Azuelos, Patrick Alessandrin
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2001
World premiere 18 April 2001
Release date
18 April 2001 France
11 November 2001 USA
Budget €7,500,000
Worldwide Gross $22,407
Production ARP Sélection, EuropaCorp, Leeloo Productions
Also known as
15 août, ¿Y dónde están las mujeres?, 15 agosto, 15 sierpnia, 15 август или Без жени на море, 15 августа, August 15th, Férias de Verão, Mulheres em Férias, Homens em Casa, Pasik a pácban, Rugpjučio 15-oji, Wochenende!

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for August 15th

Le vent tourne
Le vent tourne Drama, Romantic
2018, Switzerland / France
6.0
Unforgivable
Unforgivable Drama
2011, France
5.0
District 13: Ultimatum
District 13: Ultimatum Action, Sci-Fi, Crime
2009, France
6.0
Wasabi
Wasabi Adventure, Crime, Biography, Comedy
2001, France / Japan
7.0
The Dancer
The Dancer Drama
2000, France
6.0
Same Old Song
Same Old Song Drama, Comedy, Musical
1997, France / Great Britain / Switzerland
7.0
Mauvais Esprit
Mauvais Esprit Comedy
2003, France / Spain
4.0
Un fil а la patte
Un fil а la patte Comedy
2005, France
5.0
Rumba la vie
Rumba la vie Comedy
2022, France
6.0
A clever crook / Un beau voyou
A clever crook / Un beau voyou Comedy
2019, France
5.0
It Boy
It Boy Comedy
2013, France
6.0
Le marquis
Le marquis Comedy
2011, France
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more