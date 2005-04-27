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Poster of Un fil а la patte
5.9
Kinoafisha Films Un fil а la patte
5.9

Un fil а la patte

, 2005
Un fil а la patte
France / Comedy / 18+
Poster of Un fil а la patte
5.9

Cast

Charles Berling
Charles Berling
Edouard de Bois d'Enghien
Dominique Blanc
Baronne Duverger
Jacques Bonnaffé
Jacques Bonnaffé
Fontanet
Mathieu Demy
Firmin
Julie Depardieu
Julie Depardieu
Amélie
Sara Forestier
Sara Forestier
Viviane
Stanislas Merhar
Stanislas Merhar
Irrigua
Michel Raskine
Patrick Timsit
Patrick Timsit
Emmanuelle Béart
Emmanuelle Béart
Lucette
Tom Novembre
Tom Novembre
Chenneviette
Clément Sibony
Antonio
Director Michel Deville
Writer Georges Feydeau, Rosalinde Deville
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2005
World premiere 27 April 2005
Release date
14 February 2006 Russia
14 February 2006 Belarus
27 April 2005 France TP
14 February 2006 Kazakhstan
14 February 2006 Ukraine
Worldwide Gross $933,778
Production Eléfilm, France 2 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma
Also known as
Un fil à la patte, The Art of Breaking Up, I tehni tou na horizeis, Kunsten å gjøre det slutt, Oikogeneiaka... berdemata, Terletme sanatı, Мистецтво красиво розставатися, 愛情的羈絆

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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Best Comedies 
Updated 26 August 2024
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