Cast
Cast and Crew
Director
Michel Deville
Writer
Georges Feydeau, Rosalinde Deville
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2005
World premiere
27 April 2005
Release date
|14 February 2006
|Russia
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|14 February 2006
|Belarus
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|27 April 2005
|France
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|TP
|14 February 2006
|Kazakhstan
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|14 February 2006
|Ukraine
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Worldwide Gross
$933,778
Production
Eléfilm, France 2 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma
Also known as
Un fil à la patte, The Art of Breaking Up, I tehni tou na horizeis, Kunsten å gjøre det slutt, Oikogeneiaka... berdemata, Terletme sanatı, Мистецтво красиво розставатися, 愛情的羈絆