Kinoafisha Films Nosferatu

Nosferatu

Nosferatu
Synopsis

A gothic tale of obsession between a haunted young woman and the terrifying vampire infatuated with her, causing untold horror in its wake.

Country Czechia / USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2024
Online premiere 20 January 2025
World premiere 17 September 2024
Release date
16 January 2025 Russia
2 January 2025 Argentina
1 January 2025 Australia
26 December 2024 Austria 16
25 December 2024 Azerbaijan
1 January 2025 Belgium
2 January 2025 Brazil
25 December 2024 Bulgaria
25 December 2024 Canada
2 January 2025 Colombia
2 January 2025 Croatia ab 18 J.
2 January 2025 Czechia
2 January 2025 Denmark
2 January 2025 Dominican Republic
3 January 2025 Estonia
3 January 2025 Finland
1 January 2025 France
2 January 2025 Georgia R
2 January 2025 Germany
1 January 2025 Great Britain
2 January 2025 Greece
27 February 2025 Hong Kong IIB
2 January 2025 Hungary 18
1 January 2025 Iceland Unrated
10 January 2025 India
5 February 2025 Indonesia 17+
1 January 2025 Ireland
24 December 2024 Israel
1 January 2025 Italy
16 May 2025 Japan
2 January 2025 Kazakhstan
25 December 2024 Kyrgyzstan
3 January 2025 Latvia N16
3 January 2025 Lithuania
27 February 2025 Macao C
27 February 2025 Malaysia
25 December 2024 Mexico
25 December 2024 Moldova
2 January 2025 Montenegro o.A.
2 January 2025 Netherlands
16 January 2025 New Zealand
3 January 2025 Norway 15
2 January 2025 Panama
26 February 2025 Philippines
24 January 2025 Poland
2 January 2025 Portugal
25 December 2024 Puerto Rico R
3 January 2025 Romania
2 January 2025 Saudi Arabia
2 January 2025 Serbia o.A.
27 February 2025 Singapore M18
2 January 2025 Slovakia
17 January 2025 South Africa 16
15 January 2025 South Korea 19
25 December 2024 Spain
3 January 2025 Sweden
21 February 2025 Taiwan, Province of China
25 December 2024 Tajikistan
27 February 2025 Thailand
3 January 2025 Turkey
2 January 2025 UAE 18TC
25 December 2024 USA
2 January 2025 Ukraine
25 December 2024 Uzbekistan
28 February 2025 Viet Nam
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $181,764,515
Production Focus Features, Maiden Voyage Pictures, Studio 8
Also known as
Nosferatu, Nosferatu - Der Untote, Носферату, Ma Cà Rồng Nosferatu, Noseuperatu, Νοσφεράτου, Насферату, ノスフェラトゥ, 吸血鬼：諾斯費拉圖, 諾斯費拉圖
Director
Robert Eggers
Cast
Bill Skarsgard
Nicholas Hoult
Lily-Rose Melody Depp
Emma Corrin
Aaron Taylor-Johnson
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 67 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1510 In the Drama genre  681 In the Fantasy genre  98 In the Horror genre  86 In films of Czechia  6 In films of USA  930
Film Reviews
Киноафиша.инфо 31 December 2024, 22:25
интересно, откуда могли украсть сюжет ремейка 😮
lexabryabt 19 January 2025, 20:49
\"Носферату\" (2024, США) – готический хоррор от Р. Эггерса по его же сценарию с Л-Р. Депп, Н. Холтом, Б. Скарсгардом, У. Дефо, А.… Read more…
Stills
