Poster of Emperor
7.0 IMDb Rating: 6.5
5 posters
Emperor

Emperor

Emperor 18+
Synopsis

As the Japanese surrender at the end of World War II, General Fellers is tasked with deciding if Emperor Hirohito will be hanged as a war criminal. Influencing his ruling is his quest to find Aya, an exchange student he met years earlier in the U.S.
Emperor - trailer
Emperor  trailer
Country Japan
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2013
Online premiere 4 October 2013
World premiere 14 September 2012
Release date
25 April 2013 Bahrain
8 March 2013 Brazil
14 September 2012 Canada
8 October 2013 Germany
4 October 2013 Great Britain
14 November 2013 Greece
10 October 2013 Italy
27 July 2013 Japan
25 April 2013 Kuwait
13 October 2013 Norway 15
23 May 2013 Singapore
7 March 2014 Spain
8 March 2013 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $14,858,240
Production Krasnoff Foster Productions, Envision Casting, Fellers Film
Also known as
Emperor, Emperador, Imperador, A háború császára, Car, Cesarz, Crimes de guerre, Emperor - Kampf um den Frieden, Ha'keisar, İmparator, Keiser, L' Empereur, Nhật Hoàng, Shûsen no enperâ, Ο αυτοκράτορας, Император, Імператор, 日落真相, 終戦のエンペラー
Director
Peter Webber
Peter Webber
Cast
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Matthew Fox
Matthew Fox
Eriko Hatsune
Toshiyuki Nishida
Kaori Momoi
Kaori Momoi
Similar films for Emperor
The Catcher Was a Spy 6.3
The Catcher Was a Spy (2018)
Emperor 5.9
Emperor (2016)
Flags of our Fathers 7.4
Flags of our Fathers (2006)
Letters from Iwo Jima 7.4
Letters from Iwo Jima (2006)
Bobby Jones: Stroke of Genius 6.6
Bobby Jones: Stroke of Genius (2004)
MacArthur 6.6
MacArthur (1977)
Empire of the Sun 7.7
Empire of the Sun (1987)
Grüße aus Fukushima 6.7
Grüße aus Fukushima (2016)
Girl with a Pearl Earring 7.0
Girl with a Pearl Earring (2003)
The Burial 7.5
The Burial (2023)
Greater Things 7.1
Greater Things (2015)
Hee 5.8
Hee (2015)

7.0
11 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
General Douglas MacArthur I don't want the Communists in here. But Washington wants vengance on the emperor, because their voters do, and their voters have no fucking idea what's good for them.
Emperor - trailer
Emperor Trailer
Emperor - fragment 3
Emperor Fragment 3
