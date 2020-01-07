Menu
7.3 IMDb Rating: 6.5
Bad Boys for Life

Bad Boys for Life

Bad Boys for Life 18+
Synopsis

Marcus and Mike are forced to confront new threats, career changes, and midlife crises as they join the newly created elite team AMMO of the Miami police department to take down the ruthless Armando Armas, the vicious leader of a Miami drug cartel.

Bad Boys for Life - second trailer in russian
Bad Boys for Life  second trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2020
Online premiere 31 March 2020
World premiere 7 January 2020
MPAA R
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $426,505,244
Production Columbia Pictures, 2.0 Entertainment, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films
Also known as
Bad Boys for Life, Bad Boys para siempre, Bad Boys 3, Плохие парни навсегда, Bad Boys Navždy, Bad Boys para Sempre, Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Bad Boys: Mindörökké rosszfiúk, Băieţi răi 3, Băieți răi pe viață, Bakhourim Ra'im Le'Tamid, Loši Momci Zauvek, Mauvais garçons pour la vie, Mizerové navždy, Những Gã Trai Hư Trọn Đời, Ničomníci navždy, Os Bad Boys III, Pahad poisid 3, Pašėlę vyrukai amžiams, Podli fantje za vedno, Sliktie puiši uz mūžu, Uddaburon yigitlar 3, Uddaburon yigitlar hamisha birga, Zločesti dečki zauvijek, Κακά παιδιά για πάντα, Лоши момци заувек, Лоши момчета завинаги, Погані хлопці назавжди, बैड ब्वॉयज़ फॉर लाइफ, バッドボーイズ　フォー・ライフ, 絕地戰警FOR LIFE, 绝地战警：疾速追击
Director
Adil El Arbi
Bilall Fallah
Cast
Will Smith
Martin Lawrence
Vanessa Hudgens
Alexander Ludwig
7.3
6.5 IMDb
Кристина Рожкова 25 January 2020, 15:12
Мне фильм очень понравился,ходили за день до премьеры. Думала на оборот будет не очень. Но кто любит комедийные боевики советую посмотреть, кто пишите фильм г*вно, просто зажрались
Алексей Тюняев 25 January 2020, 17:46
Отличный фильм!
[Mike "shortcuts" to the hospital by driving his Porsche across the beach]
Mike Sorry, rich white people!
Marcus [showing his badge] We're not just black, we're cops too! We'll pull ourselves over later!
Bad Boys for Life - second trailer in russian
Bad Boys for Life - trailer in russian
