Also known as
Bad Boys for Life, Bad Boys para siempre, Bad Boys 3, Плохие парни навсегда, Bad Boys Navždy, Bad Boys para Sempre, Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Bad Boys: Mindörökké rosszfiúk, Băieţi răi 3, Băieți răi pe viață, Bakhourim Ra'im Le'Tamid, Loši Momci Zauvek, Mauvais garçons pour la vie, Mizerové navždy, Những Gã Trai Hư Trọn Đời, Ničomníci navždy, Os Bad Boys III, Pahad poisid 3, Pašėlę vyrukai amžiams, Podli fantje za vedno, Sliktie puiši uz mūžu, Uddaburon yigitlar 3, Uddaburon yigitlar hamisha birga, Zločesti dečki zauvijek, Κακά παιδιά για πάντα, Лоши момци заувек, Лоши момчета завинаги, Погані хлопці назавжди, बैड ब्वॉयज़ फॉर लाइफ, バッドボーイズ フォー・ライフ, 絕地戰警FOR LIFE, 绝地战警：疾速追击