|3 August 2006
|Russia
|UPI
|16+
|7 September 2006
|Argentina
|10 August 2006
|Australia
|3 August 2006
|Belarus
|16 August 2006
|Belgium
|25 August 2006
|Brazil
|28 July 2006
|Canada
|3 November 2006
|China
|17 August 2006
|Czechia
|18 August 2006
|Denmark
|30 August 2006
|Egypt
|18 August 2006
|Estonia
|11 August 2006
|Finland
|16 August 2006
|France
|24 August 2006
|Germany
|4 August 2006
|Great Britain
|28 September 2006
|Greece
|17 August 2006
|Hong Kong
|24 August 2006
|Hungary
|11 August 2006
|Iceland
|4 August 2006
|Ireland
|3 August 2006
|Israel
|6 October 2006
|Italy
|2 September 2006
|Japan
|3 August 2006
|Kazakhstan
|9 August 2006
|Kuwait
|18 August 2006
|Latvia
|11 August 2006
|Lithuania
|21 September 2006
|Malaysia
|4 August 2006
|Mexico
|17 August 2006
|Netherlands
|7 September 2006
|North Macedonia
|11 August 2006
|Norway
|17 November 2006
|Pakistan
|18 August 2006
|Panama
|2 August 2006
|Philippines
|25 August 2006
|Poland
|3 August 2006
|Portugal
|27 July 2006
|Puerto Rico
|4 August 2006
|Romania
|21 September 2006
|Singapore
|19 October 2006
|Slovakia
|14 September 2006
|Slovenia
|17 August 2006
|South Korea
|8 September 2006
|Spain
|11 August 2006
|Sweden
|27 July 2006
|Thailand
|8 September 2006
|Turkey
|28 July 2006
|USA
|3 August 2006
|Ukraine
|28 July 2006
|Uruguay
|15 September 2006
|Venezuela