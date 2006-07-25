Deep-Chested Aryan Brother [Holding detonator] Shoot me, she dies. Shoot me, go ahead. Fuck it, we can all go. That's cool.

Det. Gina Calabrese That's not what happens. What will happen is... what will happen is I will put a round at twenty-seven hundred feet per second into the medulla at the base of your brain. And you will be dead from the neck down before your body knows it. Your finger won't even twitch. Only you get dead. So tell me, sport, do you believe that?

Deep-Chested Aryan Brother Hey, fu...