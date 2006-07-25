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Poster of Miami Vice
6.7
Kinoafisha Films Miami Vice
6.7

Miami Vice

, 2006
Miami Vice
Germany, USA / Action, Crime, Drama / 18+
Poster of Miami Vice
6.7

Cast

Colin Farrell
Colin Farrell
Sonny Crockett
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Ricardo Tubbs
Luis Tosar
Luis Tosar
Montoya
Naomie Harris
Naomie Harris
Trudy Joplin
John Ortiz
John Ortiz
Jose Yero
Tony Curran
Tony Curran
John Hawkes
John Hawkes
Justin Theroux
Justin Theroux
Zito
Tom Towles
Domenick Lombardozzi
Domenick Lombardozzi
Gong Li
Gong Li
Isabella
Ciarán Hinds
Ciarán Hinds
FBI Agent Fujima
Director Michael Mann
Writer Michael Mann, Anthony Yerkovich
Composer John Murphy
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 2 hours 26 minutes
Production year 2006
World premiere 25 July 2006
Release date
3 August 2006 Russia UPI 16+
7 September 2006 Argentina
10 August 2006 Australia
3 August 2006 Belarus
16 August 2006 Belgium
25 August 2006 Brazil
28 July 2006 Canada
3 November 2006 China
17 August 2006 Czechia
18 August 2006 Denmark
30 August 2006 Egypt
18 August 2006 Estonia
11 August 2006 Finland
16 August 2006 France
24 August 2006 Germany
4 August 2006 Great Britain
28 September 2006 Greece
17 August 2006 Hong Kong
24 August 2006 Hungary
11 August 2006 Iceland
4 August 2006 Ireland
3 August 2006 Israel
6 October 2006 Italy
2 September 2006 Japan
3 August 2006 Kazakhstan
9 August 2006 Kuwait
18 August 2006 Latvia
11 August 2006 Lithuania
21 September 2006 Malaysia
4 August 2006 Mexico
17 August 2006 Netherlands
7 September 2006 North Macedonia
11 August 2006 Norway
17 November 2006 Pakistan
18 August 2006 Panama
2 August 2006 Philippines
25 August 2006 Poland
3 August 2006 Portugal
27 July 2006 Puerto Rico
4 August 2006 Romania
21 September 2006 Singapore
19 October 2006 Slovakia
14 September 2006 Slovenia
17 August 2006 South Korea
8 September 2006 Spain
11 August 2006 Sweden
27 July 2006 Thailand
8 September 2006 Turkey
28 July 2006 USA
3 August 2006 Ukraine
28 July 2006 Uruguay
15 September 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $135,000,000
Worldwide Gross $163,794,509
Production Universal Pictures, Motion Picture ETA Produktionsgesellschaft, Forward Pass
Also known as
Miami Vice, Corrupción en Miami, Chuyên Án Miami, Deux flics à Miami, Majamio policija, Miami Suç Dünyası, Miami Vice : Deux Flics à Miami, Poroci Majamija, Poroci Miamija, Δύο αστυνομικοί στο Μαϊάμι, Маями Вайс, Полиция Майами. Отдел нравов, Поліція Маямі: Відділ моралі, マイアミ・バイス, 邁阿密風暴, 邁阿密風雲, Miami vice - Deux flics à Miami

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.1 IMDb
Write review
Updated 22 December 2023
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soundtrack Miami Vice

Quotes

Deep-Chested Aryan Brother [Holding detonator] Shoot me, she dies. Shoot me, go ahead. Fuck it, we can all go. That's cool.
Det. Gina Calabrese That's not what happens. What will happen is... what will happen is I will put a round at twenty-seven hundred feet per second into the medulla at the base of your brain. And you will be dead from the neck down before your body knows it. Your finger won't even twitch. Only you get dead. So tell me, sport, do you believe that?
Deep-Chested Aryan Brother Hey, fu...
[Calabrese shoots him through the head]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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