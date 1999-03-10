Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Insider
Poster of The Insider
Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 7.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Insider

The Insider

The Insider 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A research chemist comes under personal and professional attack when he decides to appear in a "60 Minutes" expose on Big Tobacco.
Country USA
Runtime 2 hours 37 minutes
Production year 1999
Online premiere 3 March 2000
World premiere 10 March 1999
Release date
13 April 2000 Russia 16+
16 December 1999 Australia
28 October 1999 Brazil
17 February 2000 Czechia 12+
15 March 2000 France
27 April 2000 Germany
12 November 1999 Great Britain
10 March 2000 Greece
10 March 1999 Ireland
25 February 2000 Italy
13 April 2000 Kazakhstan
11 August 2000 Lithuania
6 April 2000 Netherlands
28 January 2000 Portugal
11 March 2000 South Korea
11 February 2000 Spain
18 February 2000 Thailand
28 October 1999 USA
13 April 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $60,289,912
Production Touchstone Pictures, Forward Pass, Blue Lion Entertainment
Also known as
The Insider, El informante, Insider, Свой человек, 60 Minutes, A bennfentes, Dymová clona, El dilema (The Insider), Ha-Makkor, Informator, Informatorius, Insaider, Insider - Dietro la verità, Insider: Muž, který věděl příliš mnoho, Köstebek, L'initié, Man of the People, Muž, ktorý vedel priveľa, Nội Gián, O Informador, O Informante, O'z adami, Öz adamı, Prebujena vest, Probuđena savjest, Révélations, Scandal în industria tutunului, The Insider - Sisäpiirissä, The Insider -Sisäpiirissä, The Untitled Tobacco Project, Untitled Michael Mann Film, Вътрешен човек, Издајник, Өз адамы, Пробуђена савест, Своя людина, ذا إنسايدر, インサイダー, 奪命煙幕, 驚爆內幕
Director
Michael Mann
Michael Mann
Cast
Al Pacino
Al Pacino
Russell Crowe
Russell Crowe
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Robert Harper
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Cast and Crew
Similar films for The Insider
Public Enemies 7.2
Public Enemies (2009)
Collateral 7.5
Collateral (2004)
Ali 6.8
Ali (2001)
Glengarry Glen Ross 7.7
Glengarry Glen Ross (1992)
Blackhat 5.7
Blackhat (2015)
P.J. 6.2
P.J. (2008)
Miami Vice 6.7
Miami Vice (2006)
Cinderella Man 7.6
Cinderella Man (2005)
Insomnia 7.3
Insomnia (2002)
The Score 7.2
The Score (2001)
Traffic 8.0
Traffic (2000)
Donnie Brasco 7.6
Donnie Brasco (1997)

Film rating

8.0
Rate 14 votes
7.8 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Надо будет пересмотреть, сравнить ощущения. Хорошо, что напомнили.
Аль Пачино-Кроу-Пламмер - мощная троица.
Помню, с первой же минуты прилипла к… Read more…
Quotes
Mike Wallace Who are these people?
Lowell Bergman Ordinary people under extraordinary pressure, Mike. What the hell do you expect? Grace and consistency?
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more