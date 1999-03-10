Also known as
The Insider, El informante, Insider, Свой человек, 60 Minutes, A bennfentes, Dymová clona, El dilema (The Insider), Ha-Makkor, Informator, Informatorius, Insaider, Insider - Dietro la verità, Insider: Muž, který věděl příliš mnoho, Köstebek, L'initié, Man of the People, Muž, ktorý vedel priveľa, Nội Gián, O Informador, O Informante, O'z adami, Öz adamı, Prebujena vest, Probuđena savjest, Révélations, Scandal în industria tutunului, The Insider - Sisäpiirissä, The Insider -Sisäpiirissä, The Untitled Tobacco Project, Untitled Michael Mann Film, Вътрешен човек, Издајник, Өз адамы, Пробуђена савест, Своя людина, ذا إنسايدر, インサイダー, 奪命煙幕, 驚爆內幕
Аль Пачино-Кроу-Пламмер - мощная троица.
Помню, с первой же минуты прилипла к… Read more…