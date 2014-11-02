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Poster of Nevalyashka-2
3.3
Kinoafisha Films Nevalyashka-2
3.3

Nevalyashka-2

, 2014
Nevalyashka-2
Russia / Sport, Comedy / 18+
Poster of Nevalyashka-2
3.3

Cast

Pavel Derevyanko
Pavel Derevyanko
Sofiya Prigara
Karina Andolenko
Karina Andolenko
Andrey Kaykov
Andrey Kaykov
Evelina Blyodans
Evelina Blyodans
Igor Savochkin
Igor Savochkin
Alexander Robak
Alexander Robak
Mikhail Shkamaridin
Mikhail Shkamaridin
Aleksandr Peskov
Aleksandr Peskov
Daniil Merkulov
Daniil Merkulov
Dmitriy Mityurich
Anton Vasilyev
Anton Vasilyev
Vasya Potyomkin
Director Anario Mamedov
Writer Yuriy Patrenin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2014
World premiere 2 November 2014
Release date
2 November 2014 Russia 16+
2 November 2014 Kazakhstan
2 November 2014 Ukraine
Production Slovo Studios
Also known as
Nevalyashka-2, Неваляшка-2

Film rating

3.3
Rate 12 votes
3.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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