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Evelina Blyodans
Evelina Blyodans
Kinoafisha
Persons
Evelina Blyodans
Evelina Blyodans
Evelina Blyodans
Date of Birth
5 April 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Place of Birth
Yalta, Soviet Union
Actor type
Comedy actress
,
Romantic actress
,
Dramatic actress
Popular Films
7.2
Ronal the Barbarian
(2011)
7.1
Bednyy oligarh
(2022)
7.0
Detective Chirp & The Golden Beehive
(2022)
Filmography
Udachnye istorii
Comedy
2026, Russia
4.6
Ravioli Oli
Ravioli Oli
Comedy, Romantic
2026, Russia
Watch trailer
6.3
Pismo Dedu Morozu
Pismo Dedu Morozu
Comedy, Family, Fantasy
2025, Russia
Watch trailer
6.3
Odna doma
Odna doma
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
4.7
Formula vody
Formula vody
Animation
2024, Russia
Watch trailer
6
Politekh
Comedy
2023, Russia
6.4
Al'faRomeo
Drama
2023, Russia
5
Mama budet protiv
Comedy
2023, Russia
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