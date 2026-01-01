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Evelina Blyodans
Evelina Blyodans Evelina Blyodans
Kinoafisha Persons Evelina Blyodans

Evelina Blyodans

Evelina Blyodans

Date of Birth
5 April 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Place of Birth
Yalta, Soviet Union
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Ronal the Barbarian 7.2
Ronal the Barbarian (2011)
Bednyy oligarh 7.1
Bednyy oligarh (2022)
Detective Chirp & The Golden Beehive 7.0
Detective Chirp & The Golden Beehive (2022)

Filmography

Udachnye istorii
Comedy 2026, Russia
Ravioli Oli 4.6
Ravioli Oli Ravioli Oli
Comedy, Romantic 2026, Russia
Watch trailer
Pismo Dedu Morozu 6.3
Pismo Dedu Morozu Pismo Dedu Morozu
Comedy, Family, Fantasy 2025, Russia
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Odna doma 6.3
Odna doma Odna doma
Comedy 2024, Russia
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Formula vody 4.7
Formula vody Formula vody
Animation 2024, Russia
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Politekh 6
Politekh
Comedy 2023, Russia
Al'faRomeo 6.4
Al'faRomeo
Drama 2023, Russia
Mama budet protiv 5
Mama budet protiv
Comedy 2023, Russia
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