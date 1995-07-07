Menu
Poster of Clueless
6.8 IMDb Rating: 6.9
Clueless

Clueless 18+
Synopsis

A rich high school student tries to boost a new pupil's popularity, but reckons without affairs of the heart getting in the way.
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1995
Online premiere 21 July 2020
World premiere 7 July 1995
Release date
19 July 1995 Russia 12+
7 December 1995 Argentina
21 September 1995 Australia
26 January 1996 Brazil
22 December 1995 Finland S
10 April 1996 France
2 November 1995 Germany
20 October 1995 Great Britain
11 April 2024 Iceland Allowed
20 October 1995 Ireland 12A
14 June 1996 Italy
16 December 1995 Japan
19 July 1995 Kazakhstan
22 February 1996 Netherlands
15 March 1996 Portugal M/12
20 July 1996 South Korea 15
5 January 1996 Spain
19 July 1995 USA
19 July 1995 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $56,833,012
Production Paramount Pictures, Robert Lawrence Productions, Scott Rudin Productions
Also known as
Clueless, Ni idea, Бестолковые, Ağılsız qızlar, Aqldan ozgan qizlar, As Meninas de Beverly Hills, As Patricinhas de Beverly Hills, Bezmocná, Bezpalīdzīgās, Clueless - Was sonst!, Clueless (Fuera de onda), Djevojke s Beverly Hillsa, Falling Into the Love Trap, Fırlama Kızlar, Fora d'ona, I Was a Teenage Teenager, Jokio supratimo, Les collégiennes de Beverly Hills, Liceenele din Beverly Hills, Nimas pojma, No Worries, Ragazze a Beverly Hills, Rơi Vào Bẫy Tình, Słodkie zmartwienia, Spinédzserek, To koritsi tou Beverly Hills, Tüdrukud Beverly Hillsis, Το κορίτσι του Μπέβερλι Χιλς, Ақылсыз қыздар, Баровки, Безголові, Откачена плавуша, 클루리스, クルーレス, 獨領風騷
Director
Amy Heckerling
Cast
Alicia Silverstone
Alicia Silverstone
Stacey Dash
Stacey Dash
Brittany Murphy
Brittany Murphy
Paul Rudd
Paul Rudd
Donald Faison
Donald Faison
Cast and Crew
