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Poster of Mean Girls
7.2
Mean Girls - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Mean Girls
7.2

Mean Girls

, 2004
Mean Girls
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Mean Girls
7.2
Mean Girls - Dubbed trailer
Mean Girls  Dubbed trailer

Synopsis

Cady Heron is a hit with The Plastics, the A-list girl clique at her new school, until she makes the mistake of falling for Aaron Samuels, the ex-boyfriend of alpha Plastic Regina George.

Cast

Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
Cady Heron
Rachel McAdams
Rachel McAdams
Regina George
Lacey Chabert
Lacey Chabert
Gretchen Wieners
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried
Tina Fey
Tina Fey
Ms. Norbury
Lizzy Caplan
Lizzy Caplan
Janis Ian
Tim Meadows
Tim Meadows
Mr. Duvall
Amy Poehler
Amy Poehler
Mrs. George
Ana Gasteyer
Cady's Mom
Jonathan Bennett
Jonathan Bennett
Aaron Samuels
Molly Shannon
Molly Shannon
Daniel Franzese
Daniel Franzese
Damian
Director Mark Waters
Writer Rosalind Wiseman, Tina Fey
Composer Rolfe Kent
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2004
Online premiere 23 July 2004
World premiere 30 April 2004
Release date
17 June 2004 Russia 12+
24 June 2004 Australia
17 June 2004 Belarus
9 July 2004 Brazil
30 April 2004 Canada
20 August 2004 Denmark A
1 October 2004 Estonia
27 August 2004 Finland
26 January 2005 France
25 August 2004 Germany
18 June 2004 Great Britain
6 January 2025 Iceland Allowed
18 June 2004 Ireland
27 August 2004 Italy
17 June 2004 Kazakhstan
3 October 2024 Latvia N12
25 June 2004 Mexico B
8 July 2004 Netherlands
20 August 2004 Norway
30 April 2004 Portugal M/14
23 July 2004 Romania 12
3 September 2004 South Korea 15
3 September 2004 Spain
30 April 2004 USA
17 June 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $130,200,624
Production Paramount Pictures, Broadway Video
Also known as
Mean Girls, Chicas pesadas, Girls Club - Vorsicht bissig!, 辣妹過招, Bajos csajok, Chicas malas, Fete rele, Giras e Terríveis, Kötü Kızlar, Lolita malgré moi, Mean Girls - tylyt tytöt, Méchantes ados, Meninas Malvadas, Naujokė, Nekrietneles, Những Cô Nàng Lắm Chiêu, Õelad tüdrukud, Opasne djevojke, Protivné baby, Protivný sprostý holky, Queen Bees and Wannabes, Sadzageli gogoebi, Ta kaka koritsia, Wredne dziewczyny, Zlobna dekleta, Τα κακά κορίτσια, Гадни момичета, Дрянные девчонки, Круті дівчата, Опасне девојке, 퀸카로 살아남는 법, ミーン・ガールズ, 刁蛮女孩, 刁蛮掌门人, 坏女孩, 贱女孩, มีนเกิลส์ ก๊วนสาวซ่าส์วีนซะไม่มี, Cô gái lắm chiêu, Pis Qızlar, Girls Club – Vorsicht bissig!, Yaramaz qızlar, Погані дівчиська, Ստոր աղջիկները, Julmad Tüdrukud, Жаман қыздар, Зіпсовані дівчиська, Դատարկ Աղջիկները, فتيات لئيمات, ילדות רעות, دختران بدجنس, مین گرلز

Film rating

7.2
Rate 19 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024

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Mean Girls - Dubbed trailer
Mean Girls Dubbed trailer
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soundtrack Mean Girls

Quotes

Karen If you're from Africa, why are you white?
Gretchen Oh my God, Karen, you can't just ask people why they're white.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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