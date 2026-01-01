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Poster of My Friend Ivan Lapshin
7.7
Kinoafisha Films My Friend Ivan Lapshin
7.7

My Friend Ivan Lapshin

, 1984
Moy drug Ivan Lapshin
USSR / Drama / 18+
Tickets
Tickets
Poster of My Friend Ivan Lapshin
7.7
Tickets

Cast

Andrei Boltnev
Andrei Boltnev
Ivan Lapshin
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
Natasha Adasova
Andrei Mironov
Andrei Mironov
Khanin
Aleksey Zharkov
Aleksey Zharkov
Okoshkin
Zinayida Khrukalova
Patrikeyevna
Aleksandr Filippenko
Aleksandr Filippenko
Zanadvorov
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Superintendent
Semyon Farada
Semyon Farada
Nina Usatova
Nina Usatova
Valeriy Filonov
Valeriy Filonov
Pobuzhinskiy
Anatoly Slivnikov
Anatoly Slivnikov
Bychkov
Andrey Dudarenko
Andrey Dudarenko
Kashin
Director Aleksei German
Writer Yuri German, Eduard Volodarsky
Composer Arkadi Gagulashvili
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1984
World premiere 3 December 1984
Release date
1 January 1985 Russia 0+
3 March 1988 Argentina
10 May 1991 Denmark
27 September 1986 Finland
15 October 1986 France
8 October 1987 Hungary
25 March 1989 Japan
27 August 1987 Netherlands
18 January 1988 Sweden
3 December 1984 USSR
Budget $8,000,000
Production Lenfilm Studio, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Moy drug Ivan Lapshin, My Friend Ivan Lapshin, Мой друг Иван Лапшин, Arkadaşım Ivan Lapsin, Barátom, Ivan Lapsin, Il mio amico Ivan Lapshin, Mano draugas Ivanas Lapšinas, Mein Freund Iwan Lapschin, Meu Amigo Ivan Lapshin, Mi amigo Ivan Lapshin, Mi amigo Iván Lapshin, Min vän Ivan Lapsjin, Min ven Ivan Lapsjin, Min venn Ivan Lapsjin, Mój przyjaciel Iwan Łapszyn, Mon ami Ivan Lapchine, Můj přítel Ivan Lapšin, Nachalnik opergruppy, O filos mou, o Ivan Lapshin, Ystäväni Ivan Lapshin, Моят приятел Иван Лапшин, 나의 친구 이반 라프신, わが友イワン・ラプシン, Min venn Ivan Lapshin, Mijn Vriend Ivan Lapsjin

Film rating

7.7
Rate 12 votes
7.4 IMDb
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19:30 from 530 ₽
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