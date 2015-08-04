Fantastic Four - russian teaser-trailer
Fantastic Four

, 2015
The Fantastic Four
USA / Fantasy, Sci-Fi, Action / 18+
Trailers
Synopsis

Four young outsiders teleport to an alternate and dangerous universe which alters their physical form in shocking ways. The four must learn to harness their new abilities and work together to save Earth from a former friend turned enemy.

Cast

Kate Mara
Miles Teller
Toby Kebbell
Jamie Bell
Michael B. Jordan
Chet Hanks
Director Josh Trank
Writer Jeremy Slater, Simon Kinberg, Stan Lee, Jack Kirby, Josh Trank
Composer Marco Beltrami, Philip Glass
Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2015
World premiere 4 August 2015
Release date
20 August 2015 Russia Двадцатый Век Фокс 12+
6 August 2015 Argentina
6 August 2015 Australia
7 August 2015 Austria
6 August 2015 Bahrain
20 August 2015 Belarus
5 August 2015 Belgium
6 August 2015 Bolivia
6 August 2015 Brazil
7 August 2015 Bulgaria
13 August 2015 Cambodia
7 August 2015 Canada
20 August 2015 Chile
6 August 2015 Colombia
6 August 2015 Croatia
6 August 2015 Czechia
6 August 2015 Denmark
6 August 2015 Dominican Republic
7 August 2015 Ecuador
5 August 2015 Egypt
7 August 2015 Estonia
7 August 2015 Finland
5 August 2015 France
13 August 2015 Germany
6 August 2015 Great Britain
6 August 2015 Greece
6 August 2015 Hong Kong
6 August 2015 Hungary
5 August 2015 Iceland
7 August 2015 India
12 August 2015 Indonesia
6 August 2015 Iraq
6 August 2015 Ireland
6 August 2015 Israel
10 September 2015 Italy
5 August 2015 Jamaica
9 October 2015 Japan
6 August 2015 Jordan
6 August 2015 Kazakhstan
6 August 2015 Kuwait
7 August 2015 Latvia
6 August 2015 Lebanon
7 August 2015 Lithuania
6 August 2015 Malaysia
6 August 2015 Mexico
14 August 2015 Mongolia
6 August 2015 Netherlands
6 August 2015 New Zealand
6 August 2015 North Macedonia
7 August 2015 Norway
6 August 2015 Oman
6 August 2015 Peru
5 August 2015 Philippines
14 August 2015 Poland
6 August 2015 Portugal
6 August 2015 Puerto Rico
6 August 2015 Qatar
7 August 2015 Romania
6 August 2015 Singapore
13 August 2015 Slovakia
6 August 2015 Slovenia
14 August 2015 South Africa
20 August 2015 South Korea
21 August 2015 Spain
7 August 2015 Sweden
7 August 2015 Taiwan
6 August 2015 Thailand
5 August 2015 Trinidad and Tobago
7 August 2015 Turkey
13 August 2015 UAE
7 August 2015 USA
6 August 2015 Ukraine
6 August 2015 Uruguay
7 August 2015 Venezuela
7 August 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $120,000,000
Worldwide Gross $167,882,881
Production Twentieth Century Fox, Constantin Film, Marvel Entertainment
Also known as
Fantastic Four, Los 4 fantásticos, Fantastic 4, Les 4 Fantastiques, Quarteto Fantástico, The Fantastic Four, 4 Fantásticos, Arba'a moufla'im, Bộ Tứ Siêu Đẳng, Cuatro Fantásticos, Fant4stic, Fantastic 4 - I fantastici quattro, Fantastická čtyřka, Fantastická štvorka, Fantastična četvorka, Fantasticni stirje, Fantastik Dörtlü, Fantastik to'rtlik, Fantastiline nelik, Fantastiskais četrinieks, Fantastiškas ketvertas, Fantastyczna Czwórka, Fantasztikus Négyes, Henry Street, Los cuatro fantásticos, Untitled Fantastic Four Reboot, Τέσσερις Φανταστικοί, Фантастическая четвёрка, Фантастична четвірка, Фантастична четворка, Фантастичната четворка, ファンタスティック・フォー, 神奇4俠, 神奇四俠, 驚奇4超人

Film rating

6.1
Rate 74 votes
4.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3168 In the Fantasy genre  225 In the Sci-Fi genre  408 In the Action genre  704 In films of USA  1908 In films of 2015  67

Quotes

[from trailer]
Dr. Franklin Storm How did we get this far? Human beings have an immeasurable desire to discover, to invent, to build. Our future depends on us furthering these ideals, a responsibility that rests on the shoulders of generations to come. But with every new discovery, there is risk, there is sacrifice... and there are consequences.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

