Poster of Milk Money
Рейтинги
5.7 IMDb Rating: 5.7
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Milk Money

Milk Money

Milk Money 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A group of young boys befriend a prostitute named, V.
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1994
World premiere 31 August 1994
Release date
31 August 1994 Russia 12+
12 January 1995 Brazil 12
11 January 1995 France TP
12 January 1995 Germany
5 May 1995 Great Britain
31 August 1994 Kazakhstan
31 August 1994 USA
31 August 1994 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $18,137,661
Production Paramount Pictures, The Kennedy/Marshall Company
Also known as
Milk Money, Dugipénz, Taschengeld, Una linda chica, As Aparências Enganam, As Aparências Enganam..., Drömbruden, Džeparac, Eligiendo mamá, Iubire de proba, Kieszonkowe, Küçük Zampara, La surprise, Lezioni di anatomia, Lição de Anatomia, Lommepenge, Mia gynaikara gia ton baba, Quand les gamins s'en mêlent, Taskuraha, Un regalo para papá, Una chica linda, Viikkorahat, Μία γυναικάρα για τον μπαμπά, Гроші на молоко, За джобни пари, Карманные деньги, ミルク・マネー
Director
Richard Benjamin
Richard Benjamin
Cast
Melanie Griffith
Melanie Griffith
Ed Harris
Ed Harris
Michael Patrick Carter
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Anne Heche
Anne Heche
Cast and Crew
Similar films for Milk Money
My Stepmother Is an Alien 5.7
My Stepmother Is an Alien (1988)
Six Days Seven Nights 6.6
Six Days Seven Nights (1998)
For Richer or Poorer 5.9
For Richer or Poorer (1997)
Eye for an Eye 6.2
Eye for an Eye (1996)
My Father the Hero 5.9
My Father the Hero (1994)
Father Hood 5.3
Father Hood (1993)
Love Potion No. 9 6.1
Love Potion No. 9 (1992)
Paradise 6.7
Paradise (1991)
Pacific Heights 6.4
Pacific Heights (1990)
Mrs. Winterbourne 6.5
Mrs. Winterbourne (1996)
Racing with the Moon 6.8
Racing with the Moon (1984)
Working Girl 6.8
Working Girl (1988)

Film rating

5.7
Rate 11 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
V There is a place you can touch on a woman that will make her go crazy.
Frank Wheeler Where?
V Her heart.
