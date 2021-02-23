Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Working Girl
Poster of Working Girl
Poster of Working Girl
Poster of Working Girl
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.8
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Working Girl

Working Girl

Working Girl 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

When a secretary's idea is stolen by her boss, she seizes an opportunity to steal it back by pretending she has her boss' job.
Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1988
Online premiere 23 February 2021
World premiere 20 December 1988
Release date
20 December 1988 Russia 16+
2 March 1989 Australia
10 March 1989 Austria 12
23 March 1989 Brazil
20 December 1988 Finland K-16
8 March 1989 France
9 March 1989 Germany
29 March 1989 Great Britain
8 March 1990 Hungary
26 May 1989 Ireland
10 March 1989 Italy
20 May 1989 Japan R15+
20 December 1988 Kazakhstan
13 April 1989 Netherlands
1 January 1990 Poland 18
17 March 1989 Portugal M/12
19 May 1990 South Korea
10 March 1989 Spain
3 March 1989 Sweden
20 December 1988 USA
20 December 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $102,953,112
Production Twentieth Century Fox
Also known as
Working Girl, Secretaria ejecutiva, Die Waffen der Frauen, Podnikavá dívka, Armas de mujer, Çalışan kız, Delovno dekle, Dirbanti mergina, Dolgozó lány, Ergazomeno koritsi, Hakkaja tüdruk, Na'ara ovedet, O femeie face cariera, Podnikavé dievča, Pracująca dziewczyna, Quand les femmes s'en mêlent, Uma Mulher de Sucesso, Uma Secretária de Futuro, Una donna in carriera, Working Girl - Tieni huipulle, Working Girl -Tieni huipulle, Zaposlena djevojka, Zeposleno dekle, Εργαζόμενο κορίτσι, Деловая женщина, Ділова жінка, Запослена девојка, Карьера девушки, Работещо момиче, ワーキング・ガール, 上班女郎
Director
Mike Nichols
Mike Nichols
Cast
Harrison Ford
Harrison Ford
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Melanie Griffith
Melanie Griffith
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Joan Cusack
Joan Cusack
Cast and Crew
Similar films for Working Girl
The Devil Wears Prada 7.4
The Devil Wears Prada (2006)
Dave 7.2
Dave (1993)
Sabrina 6.8
Sabrina (1995)
Married to the Mob 6.3
Married to the Mob (1988)
In & Out 6.4
In & Out (1997)
Postcards from the Edge 6.8
Postcards from the Edge (1990)
Primary Colors 6.6
Primary Colors (1998)
Random Hearts 5.5
Random Hearts (1999)
Six Days Seven Nights 6.6
Six Days Seven Nights (1998)
Children of the Revolution 6.3
Children of the Revolution (1996)
Regarding Henry 6.7
Regarding Henry (1991)
Presumed Innocent 7.3
Presumed Innocent (1990)

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more