Film Reviews
No reviewsWrite review
|20 December 1988
|Russia
|16+
|2 March 1989
|Australia
|10 March 1989
|Austria
|12
|23 March 1989
|Brazil
|20 December 1988
|Finland
|K-16
|8 March 1989
|France
|9 March 1989
|Germany
|29 March 1989
|Great Britain
|8 March 1990
|Hungary
|26 May 1989
|Ireland
|10 March 1989
|Italy
|20 May 1989
|Japan
|R15+
|20 December 1988
|Kazakhstan
|13 April 1989
|Netherlands
|1 January 1990
|Poland
|18
|17 March 1989
|Portugal
|M/12
|19 May 1990
|South Korea
|10 March 1989
|Spain
|3 March 1989
|Sweden
|20 December 1988
|USA
|20 December 1988
|Ukraine