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Poster of Father Hood
5.3
Kinoafisha Films Father Hood
5.3

Father Hood

, 1993
Father Hood
USA / Comedy / 18+
Poster of Father Hood
5.3

Synopsis

A deadbeat dad kidnaps his kids from the bus. Based on the true life stories and experiences of Michael J. Hardy.

Cast

Patrick Swayze
Patrick Swayze
Jack Charles
Halle Berry
Halle Berry
Kathleen Mercer
Sabrina Lloyd
Kelly Charles
Brian Bonsall
Eddie Charles
Michael Ironside
Michael Ironside
Jerry
Bob Gunton
Bob Gunton
Lazzaro
Diane Ladd
Rita
Adrienne Barbeau
Adrienne Barbeau
Celeste
Georgann Johnson
Judge
Marvin J. McIntyre
Skinny Guy
Director Darrell Roodt
Writer Scott Spencer
Composer Patrick O'Hearn
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1993
World premiere 27 August 1993
Release date
27 August 1993 Russia 12+
27 October 1993 Australia
28 April 1994 Czechia U
27 August 1993 Kazakhstan
13 November 1993 South Korea
13 May 1994 Spain
27 August 1993 USA
27 August 1993 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $3,418,141
Production Hollywood Pictures, Touchwood Pacific Partners 1
Also known as
Father Hood, Un père en cavale, Alliotikos pateras, Babalık, Der Kidnapper, Desperado, El enemigo público nº 1... mi padre, En buse till pappa, Enas alliotikos pateras, Epiheirisi pateras, Famiglia in fuga, Fater élve vagy halva, Fatherhood, Honor Among Thieves, Inimigo Público Nº 1: O Pai, Kidnapper, Konnafaija vapaalla, Làm cha, Mike Hardy, Moj tata lopov, O Pai Fujão, Ojcostwo, Papa en fuite, Papai Fujão, Tata na wagarach, Tevyste, Todo por ellos, Um Pai Fujão, Vater mit kleinen Fehlern, Ένας αλλιώτικος πατέρας, Баща-похител, Мій батько - злочинець, Отчаянный папа, Una famiglia in fuga, Táta lump, Баща похитител, Tata lump

Film rating

5.3
Rate 12 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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