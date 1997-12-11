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Poster of For Richer or Poorer
5.9
Kinoafisha Films For Richer or Poorer
5.9

For Richer or Poorer

, 1997
For Richer or Poorer
USA / Comedy / 18+
Poster of For Richer or Poorer
5.9

Cast

Tim Allen
Tim Allen
Brad Sexton
Jay O. Sanders
Samuel Yoder
Michael Lerner
Michael Lerner
Phil Kleinman
Wayne Knight
Wayne Knight
Bob Lachman
Kirstie Alley
Kirstie Alley
Caroline Sexton
Larry Miller
Larry Miller
IRS Insp. Derek Lester
Miguel A. Núñez
IRS Insp. Frank Hall
Megan Cavanagh
Levinia Yoder
John Pyper-Ferguson
John Pyper-Ferguson
Henner Lapp
Carrie Preston
Carrie Preston
Rebecca Yoder
Director Bryan Spicer
Writer Jana Howington, Steve LuKanic
Composer Randy Edelman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1997
World premiere 11 December 1997
Release date
12 December 1997 Denmark A
11 December 1997 Germany
10 September 1998 Great Britain
31 July 1998 Italy
12 December 1997 USA
MPAA PG-13
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $32,748,995
Production Universal Pictures, The Bubble Factory, Sheinberg Productions
Also known as
For Richer or Poorer, Zum Teufel mit den Millionen, En la riqueza y en la pobreza, Les Sexton se mettent au vert, A las duras y a las maduras, Amish à força, En la riqueza o en la pobreza, In ricchezza e in povertà, La bine si la rau, La misère des riches, Myötä - ja vastoinkäymisissä, Na dobre i złe, Na Riqueza e na Pobreza, Plousioi kai ftohoi, Szegény embert az Amish húzza, The Big Rich, the Big Poor, U dobru i u zlu, V bogastvu in bedi, Vidláci, Zenginlikte ve Yoksullukta, Πλούσιοι και φτωχοί, Всяко зло за добро, И в бедности, и в богатстве, У бідності і в багатстві, 大富豪、大貧民

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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