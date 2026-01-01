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Poster of My Father the Hero
5.9
Kinoafisha Films My Father the Hero
5.9

My Father the Hero

, 1994
My Father the Hero
USA, France / Comedy, Romantic / 18+
Poster of My Father the Hero
5.9

Cast

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Andre
Faith Prince
Diana
Lauren Hutton
Lauren Hutton
Megan
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Mike
Ann Hearn
Stella
Katherine Heigl
Katherine Heigl
Nicole
Dalton James
Ben
Robyn Peterson
Doris
Frank Renzulli
Fred
Manny Jacobs
Raymond
Director Steve Miner
Writer Gérard Lauzier, Francis Veber, Charlie Peters
Composer David Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA / France
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1994
World premiere 4 February 1994
Release date
20 October 1994 Argentina
28 July 1994 Australia
22 June 2023 Azerbaijan 0+
8 July 1994 Brazil
26 May 1994 Czechia U
19 August 1994 Denmark
8 July 1994 Finland
8 June 1994 France U
21 April 1994 Germany
6 May 1994 Great Britain
26 May 1994 Hungary
20 May 1994 Ireland
19 August 1994 Portugal
22 April 1994 Spain
8 April 1994 Sweden
4 February 1994 USA
MPAA PG
Worldwide Gross $25,479,558
Production Touchstone Pictures, Cité Films, DD Productions
Also known as
My Father the Hero, Apám, a hős, Daddy Cool, Daddy Cool - Mein Vater, der Held, Diakopes me ton baba mou, Farsa på låtsas, Isän Tyttö, Kıskanç Babam, Las chicas crecen, Ma dov'è andata la mia bambina?, Mano šaunuolis tevas, Meu Pai Herói, Meu Pai, o Herói, Mi padre, ¡qué ligue!, Min far er en helt, Mon père, ce héros, Mon père, le héros, My father, ce héros, Sol, sommer og kjærlighet, Tata i małolata, Διακοπές με τον μπαμπά μου, Баща ми е върхът, Мій тато - герой, Мой отец - герой, 恋人はパパ ひと夏の恋, 情聖保鏢, Mon père ce héros, Tata i malolata

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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