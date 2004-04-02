Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 2 minutes
Production year
2004
Online premiere
10 February 2025
World premiere
2 April 2004
Release date
|9 September 2004
|Russia
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|16+
|26 August 2004
|Argentina
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|19 August 2004
|Australia
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|
|17 September 2004
|Austria
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|4 August 2004
|Bahrain
|
|
|9 September 2004
|Belarus
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|13 October 2004
|Belgium
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|7 October 2004
|Bolivia
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|30 July 2004
|Brazil
|
|
|20 August 2004
|Bulgaria
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|2 April 2004
|Canada
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|2 September 2004
|Chile
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|23 July 2004
|Colombia
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|14 October 2004
|Croatia
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|9 September 2004
|Czechia
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|23 July 2004
|Denmark
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|20 August 2004
|Ecuador
|
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|20 August 2004
|Estonia
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|11 June 2004
|Finland
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|11 August 2004
|France
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|16 September 2004
|Germany
|
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|2 September 2004
|Great Britain
|
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|15 October 2004
|Greece
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|16 September 2004
|Hungary
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|13 August 2004
|Iceland
|
|
|14 May 2004
|India
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|
|29 July 2004
|Indonesia
|
|
|3 September 2004
|Ireland
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|17 June 2004
|Israel
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|
|8 October 2004
|Italy
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|28 April 2004
|Jamaica
|
|
|1 October 2004
|Japan
|
|
|4 August 2004
|Jordan
|
|
|9 September 2004
|Kazakhstan
|
|
|30 July 2004
|Kenya
|
|
|30 July 2004
|Kuwait
|
|
|13 August 2004
|Latvia
|
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|27 August 2004
|Lithuania
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|15 April 2004
|Malaysia
|
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|7 September 2004
|Malta
|
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|23 July 2004
|Mexico
|
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|14 October 2004
|Netherlands
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|5 August 2004
|New Zealand
|
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|30 July 2004
|Nigeria
|
|
|17 September 2004
|Norway
|
|
|1 September 2004
|Oman
|
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|27 August 2004
|Panama
|
|
|28 July 2004
|Peru
|
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|21 April 2004
|Philippines
|
|
|17 September 2004
|Poland
|
|
|10 June 2004
|Portugal
|
|
|6 October 2004
|Qatar
|
|
|30 July 2004
|Romania
|
|
|2 September 2004
|Serbia
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|8 April 2004
|Singapore
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|9 September 2004
|Slovakia
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|
|2 September 2004
|Slovenia
|
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|18 October 2004
|South Africa
|
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|13 August 2004
|South Korea
|
|
|1 October 2004
|Spain
|
|
|18 August 2004
|Sweden
|
|
|8 October 2004
|Switzerland
|
|
|8 April 2004
|Taiwan
|
|
|15 April 2004
|Trinidad and Tobago
|
|
|3 September 2004
|Turkey
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|18 August 2004
|UAE
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|2 April 2004
|USA
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|9 September 2004
|Ukraine
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|28 October 2004
|Uruguay
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|17 September 2004
|Venezuela
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MPAA
PG-13
Budget
$66,000,000
Worldwide Gross
$99,378,985
Production
Revolution Studios, Dark Horse Entertainment, Lawrence Gordon Productions
Also known as
Hellboy, Ellespuika, Hellboy - Eroul scapat din infern, Hellboy - kangelane põrgust, Hellboy 1, Hellboy I, Hellboy: O iroas tis kolasis, Hellboy: Ο ήρωας της κόλασης, Pokolfajzat, Pragaro vaikis, Quỷ Đỏ, Super Sapiens, Хелбой, Хелбој, Хеллбой, Хеллбой: Герой из пекла, ヘルボーイ（2004）, 地狱男爵, 地獄怪客, Helboj, Khellboy, Hellboy: O Íroas tis Kólasis, Khelboĭ