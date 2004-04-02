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Poster of Hellboy
7.9
Kinoafisha Films Hellboy
7.9

Hellboy

, 2004
Hellboy
USA / Comedy / 18+
Poster of Hellboy
7.9

Cast

Ron Perlman
Ron Perlman
Hellboy
Doug Jones
Doug Jones
Abe Sapien
Selma Blair
Selma Blair
Liz Sherman
John Hurt
John Hurt
Trevor "Broom" Bruttenholm
Rupert Evans
Rupert Evans
John Myers
Corey Johnson
Corey Johnson
Karel Roden
Karel Roden
Grigori Rasputin
Jeffrey Tambor
Jeffrey Tambor
Tom Manning
Brian Steele
Brian Steele
Sammael
Ladislav Beran
Karl Ruprecht Kroenen
Biddy Hodson
Ilsa Haupstein
Director Guillermo del Toro
Writer Guillermo del Toro, Peter Briggs, Mike Mignola
Composer Marco Beltrami
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2004
Online premiere 10 February 2025
World premiere 2 April 2004
Release date
9 September 2004 Russia 16+
26 August 2004 Argentina
19 August 2004 Australia
17 September 2004 Austria
4 August 2004 Bahrain
9 September 2004 Belarus
13 October 2004 Belgium
7 October 2004 Bolivia
30 July 2004 Brazil
20 August 2004 Bulgaria
2 April 2004 Canada
2 September 2004 Chile
23 July 2004 Colombia
14 October 2004 Croatia
9 September 2004 Czechia
23 July 2004 Denmark
20 August 2004 Ecuador
20 August 2004 Estonia
11 June 2004 Finland
11 August 2004 France
16 September 2004 Germany
2 September 2004 Great Britain
15 October 2004 Greece
16 September 2004 Hungary
13 August 2004 Iceland
14 May 2004 India
29 July 2004 Indonesia
3 September 2004 Ireland
17 June 2004 Israel
8 October 2004 Italy
28 April 2004 Jamaica
1 October 2004 Japan
4 August 2004 Jordan
9 September 2004 Kazakhstan
30 July 2004 Kenya
30 July 2004 Kuwait
13 August 2004 Latvia
27 August 2004 Lithuania
15 April 2004 Malaysia
7 September 2004 Malta
23 July 2004 Mexico
14 October 2004 Netherlands
5 August 2004 New Zealand
30 July 2004 Nigeria
17 September 2004 Norway
1 September 2004 Oman
27 August 2004 Panama
28 July 2004 Peru
21 April 2004 Philippines
17 September 2004 Poland
10 June 2004 Portugal
6 October 2004 Qatar
30 July 2004 Romania
2 September 2004 Serbia
8 April 2004 Singapore
9 September 2004 Slovakia
2 September 2004 Slovenia
18 October 2004 South Africa
13 August 2004 South Korea
1 October 2004 Spain
18 August 2004 Sweden
8 October 2004 Switzerland
8 April 2004 Taiwan
15 April 2004 Trinidad and Tobago
3 September 2004 Turkey
18 August 2004 UAE
2 April 2004 USA
9 September 2004 Ukraine
28 October 2004 Uruguay
17 September 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $66,000,000
Worldwide Gross $99,378,985
Production Revolution Studios, Dark Horse Entertainment, Lawrence Gordon Productions
Also known as
Hellboy, Ellespuika, Hellboy - Eroul scapat din infern, Hellboy - kangelane põrgust, Hellboy 1, Hellboy I, Hellboy: O iroas tis kolasis, Hellboy: Ο ήρωας της κόλασης, Pokolfajzat, Pragaro vaikis, Quỷ Đỏ, Super Sapiens, Хелбой, Хелбој, Хеллбой, Хеллбой: Герой из пекла, ヘルボーイ（2004）, 地狱男爵, 地獄怪客, Helboj, Khellboy, Hellboy: O Íroas tis Kólasis, Khelboĭ

Film rating

7.9
Rate 52 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  353 In the Comedy genre  72 In films of USA  247 In films of 2004  6
Updated 20 February 2023
Listen to the
soundtrack Hellboy

Quotes

John Myers My uncle used to say that we like people for their qualities but we love them for their defects.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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