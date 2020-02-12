Menu
Poster of Fantasy Island
5.4 IMDb Rating: 4.9
Fantasy Island

Fantasy Island

Fantasy Island 18+
Fantasy Island - trailer in russian
Fantasy Island  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2020
Online premiere 14 April 2020
World premiere 12 February 2020
Release date
5 March 2020 Russia SPPR 16+
13 February 2020 Australia
9 April 2020 Brazil
13 February 2020 Czechia
5 March 2020 Denmark
14 February 2020 Estonia
12 February 2020 France
20 February 2020 Germany
14 February 2020 Great Britain
13 February 2020 Greece
13 February 2020 Hong Kong
13 February 2020 Hungary
12 February 2020 Indonesia
6 March 2020 Ireland
13 February 2020 Israel 12
13 February 2020 Italy
14 February 2020 Lithuania N-13
13 February 2020 Netherlands
14 February 2020 Poland
14 February 2020 Romania
13 February 2020 Singapore
27 February 2020 Slovakia
14 February 2020 Spain
14 February 2020 Sweden
14 February 2020 Taiwan
6 March 2020 Turkey 16+
27 February 2020 USA
13 February 2020 Ukraine
14 February 2020 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $49,447,308
Production Columbia Pictures, Blumhouse Productions, Tower of Babble Entertainment
Also known as
Fantasy Island, La isla de la fantasía, Blumhouse's Fantasy Island, A Ilha da Fantasia, Insula fanteziilor, Ostrov divokých fantazií, A vágyak szigete, Đảo Kinh Hoàng, Ee Ha'Ashla'yot, Fantaasiasaar, Fantasy Island - Director's Cut, Fantazijski otok, Fantāziju sala, Hayal Adası, Košmarų sala, L'île fantastique, Nightmare Island, Ostrvo iz Fantazije, Wyspa Fantazji, Острво фантазија, Острів фантазій, Остров фантазий, Островът на фантазиите, ファンタジー・アイランド, 謎・離島, 逃出夢幻島
Director
Jeff Wadlow
Jeff Wadlow
Cast
Michael Pena
Michael Pena
Maggie Q
Maggie Q
Lucy Hale
Lucy Hale
Austin Stowell
Austin Stowell
Portia Doubleday
Portia Doubleday
Cast and Crew
Film rating

5.4
Rate 21 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3543
https://intrade.bar/68731 6 March 2020, 23:22
Какая кошмарная чушь, низкосортное кино, смотря которое испытываешь стыд за актеров и сценаристов и недоумение
Алиса Сафиева 5 March 2020, 20:48
зачем спойлерить? 🤦🏻‍♀️
Fantasy Island - trailer in russian
Fantasy Island Trailer in russian
