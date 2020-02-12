Country USA

Runtime 1 hour 50 minutes

Production year 2020

Online premiere 14 April 2020

World premiere 12 February 2020

MPAA PG-13

Budget $7,000,000

Worldwide Gross $49,447,308

Production Columbia Pictures, Blumhouse Productions, Tower of Babble Entertainment

Also known as

Fantasy Island, La isla de la fantasía, Blumhouse's Fantasy Island, A Ilha da Fantasia, Insula fanteziilor, Ostrov divokých fantazií, A vágyak szigete, Đảo Kinh Hoàng, Ee Ha'Ashla'yot, Fantaasiasaar, Fantasy Island - Director's Cut, Fantazijski otok, Fantāziju sala, Hayal Adası, Košmarų sala, L'île fantastique, Nightmare Island, Ostrvo iz Fantazije, Wyspa Fantazji, Острво фантазија, Острів фантазій, Остров фантазий, Островът на фантазиите, ファンタジー・アイランド, 謎・離島, 逃出夢幻島