Film Reviews
No reviewsWrite review
|3 November 1976
|Russia
|16+
|17 March 1977
|Australia
|R 18+
|8 August 1977
|Brazil
|16
|1 April 1977
|Denmark
|15
|1 November 1991
|Finland
|22 April 1977
|France
|22 April 1977
|Germany
|20 February 1977
|Great Britain
|25 March 1977
|Ireland
|22 February 1977
|Italy
|3 November 1976
|Kazakhstan
|31 October 2024
|Lithuania
|N16
|5 May 1977
|Netherlands
|31 December 1976
|Poland
|16
|4 February 1981
|Portugal
|17 September 1978
|South Korea
|18
|21 September 1977
|Spain
|3 November 1976
|USA
|3 November 1976
|Ukraine