Poster of Carrie
7.2 IMDb Rating: 7.4
Kinoafisha Films Carrie

Carrie

Carrie 18+
Synopsis

Carrie White, a shy, friendless teenage girl who is sheltered by her domineering, religious mother, unleashes her telekinetic powers after being humiliated by her classmates at her senior prom.
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1976
World premiere 3 November 1976
Release date
3 November 1976 Russia 16+
17 March 1977 Australia R 18+
8 August 1977 Brazil 16
1 April 1977 Denmark 15
1 November 1991 Finland
22 April 1977 France
22 April 1977 Germany
20 February 1977 Great Britain
25 March 1977 Ireland
22 February 1977 Italy
3 November 1976 Kazakhstan
31 October 2024 Lithuania N16
5 May 1977 Netherlands
31 December 1976 Poland 16
4 February 1981 Portugal
17 September 1978 South Korea 18
21 September 1977 Spain
3 November 1976 USA
3 November 1976 Ukraine
MPAA R
Budget $1,800,000
Worldwide Gross $33,862,826
Production Red Bank Films
Also known as
Carrie, Carrie. Extraño presentimiento, Carrie au bal du diable, Kerri, Кери, Кэрри, 魔女嘉莉, Carrie - Lo sguardo di Satana, Carrie, A Estranha, Carrie, έκρηξη οργής, Carrie: Des Satans jüngste Tochter, Carrie: extraño presentimiento, Carrie. Un extraño presentimiento, Cô Bé Carrie, De jongste dochter van satan, Het meisje met de duivelse kracht, Kere, Kerija, Kiusaajat, Stephen King's Carrie - Des Satans jüngste Tochter, Κάρρυ, Керрі, キャリー, 嘉莉
Director
Brian De Palma
Cast
Piper Laurie
Amy Irving
William Katt
Betty Buckley
Nancy Allen
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 15 votes
7.4 IMDb
Quotes
Margaret White [referring to Carrie's prom gown] Red. I might have known it would be red.
Carrie It's pink, Mama.
[presenting her corsage]
Carrie Look what Tommy gave me, Mama. Aren't they beautiful?
Margaret White I can see your dirty pillows. Everyone will.
Carrie Breasts, Mama. They're called breasts, and every woman has them.
Stills
