Kinoafisha Films Anna Karenina

Anna Karenina

Anna Karenina 18+
Synopsis

In late-19th-century Russian high society, St. Petersburg aristocrat Anna Karenina enters into a life-changing affair with the dashing Count Alexei Vronsky.
Anna Karenina - trailer in russian
Anna Karenina  trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2012
Online premiere 23 November 2012
World premiere 6 September 2012
Release date
3 January 2013 Russia UPI 12+
14 February 2013 Argentina
13 February 2013 Australia
3 January 2013 Belarus
5 December 2012 Belgium
15 March 2013 Brazil
1 March 2013 Bulgaria
7 September 2012 Canada
11 January 2013 Cyprus
6 December 2012 Czechia
2 May 2013 Denmark
8 February 2013 Estonia
11 January 2013 Finland
5 December 2012 France
6 December 2012 Germany
6 September 2012 Great Britain
1 January 2013 Greece
8 November 2012 Hong Kong
24 January 2013 Hungary
15 February 2013 Iceland
7 September 2012 Ireland
21 February 2013 Italy
29 March 2013 Japan
3 January 2013 Kazakhstan
5 December 2012 Netherlands
31 January 2013 New Zealand
22 February 2013 Norway
6 December 2012 Portugal
6 September 2012 Romania 12
6 December 2012 Slovakia
21 March 2013 South Korea
15 March 2013 Spain
15 February 2013 Sweden
16 November 2012 Taiwan, Province of China
28 December 2012 Turkey
16 November 2012 USA
3 January 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $40,600,000
Worldwide Gross $68,929,150
Production Universal Pictures, Focus Features, Working Title Films
Also known as
Anna Karenina, Ana Karenjina, Ana Karenina, Anna Kareņina, Anna Karenine, Anna Karénine, Anna Kareninová, Chuyện Tình Anna, Άννα Καρένινα, Ана Каренина, Анна Каренина, Анна Кареніна, アンナ・カレーニナ, 安娜．卡列尼娜, 安娜·卡列尼娜
Director
Joe Wright
Joe Wright
Cast
Keira Knightley
Keira Knightley
Jude Law
Jude Law
Kelly Macdonald
Kelly Macdonald
Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson
Emily Watson
Emily Watson
Cast and Crew
Film rating

7.0
Rate 56 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1789 In the Drama genre  794 In films of Great Britain  149
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Anna Karenina - trailer in russian
Anna Karenina Trailer in russian
Anna Karenina - russian тв ролик 2
Anna Karenina Russian тв ролик 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Anna Karenina
Stills
