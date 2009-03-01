Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Anna Karenina
6.9
Anna Karenina - Trailer
Kinoafisha Films Anna Karenina
6.9

Anna Karenina

, 2008
Anna Karenina
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Anna Karenina
6.9
Anna Karenina - Trailer
Anna Karenina  Trailer

Cast

Tatyana Drubich
Tatyana Drubich
Anna Arkadyevna Karenina
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Levin
Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Aleksei Aleksandrovich Karenin
Aleksandr Abdulov
Aleksandr Abdulov
Stiva
Ingeborga Dapkunaite
Ingeborga Dapkunaite
Dolly
Yaroslav Boyko
Yaroslav Boyko
Count Aleksei Kirillovich Vronsky
Mariya Anikanova
Mariya Anikanova
Kitty
Lyudmila Saveleva
Lyudmila Saveleva
Princess Shcherbatskaya
Yekaterina Vasilyeva
Yekaterina Vasilyeva
Countess Vronskaya
Eduard Martsevich
Prince Shcherbatsky
Director Sergey Solovyov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 2008
World premiere 1 March 2009
Release date
1 March 2009 Russia Линия Кино 16+
15 June 2011 Belarus
15 June 2011 Kazakhstan
15 June 2011 Ukraine
Production Solivs, Ugra-Film Film Company
Also known as
Anna Karenina, Анна Каренина

Film rating

6.9
Rate 28 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2171 In the Drama genre  937 In films of Russia  244 In films of 2008  74

Film Trailers

All trailers
Anna Karenina - Trailer
Anna Karenina Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Anna Karenina

Anna Karenina
Anna Karenina Drama
2012, Great Britain
7.0
Anna Karenina
Anna Karenina Drama, Romantic
1935, USA
6.0
Intimnyy dnevnik Anny Kareninoy
Intimnyy dnevnik Anny Kareninoy Drama
2017, Russia
0.0
War and Peace
War and Peace War, Drama
1965, USSR
8.0
Anna Karenina
Anna Karenina Drama, Romantic
1997, USA
6.0
Anna Karenina
Anna Karenina Drama
1967, USSR
7.0
The Chosen One
The Chosen One Drama
1982, USSR / Colombia
6.0
Dark like the Night. Karenina-2019
Dark like the Night. Karenina-2019 Drama, Short
2019, Russia
4.0
Tender Age
Tender Age Drama
2000, Russia
7.0
2-Assa-2
2-Assa-2 Comedy, Drama
2009, Russia
5.0
Odnoklassniki
Odnoklassniki Drama
2010, Russia
5.0
Three Sisters
Three Sisters Drama
1994, Germany / Russia
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more