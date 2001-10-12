Menu
6.6 IMDb Rating: 6.5
Kinoafisha Films Bandits

Bandits

Bandits 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Two bank robbers fall in love with the girl they've kidnapped.
Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2001
World premiere 12 October 2001
Release date
15 November 2001 Russia 16+
13 December 2001 Argentina
21 March 2002 Australia
2 November 2001 Austria
26 December 2001 Belgium
7 December 2001 Brazil
8 February 2002 Bulgaria
25 December 2001 Colombia
31 January 2002 Czechia
9 November 2001 Denmark
28 December 2001 Estonia
30 November 2001 Finland
16 January 2002 France
1 November 2001 Germany
30 November 2001 Great Britain
5 April 2002 Greece
21 February 2002 Hong Kong
21 March 2002 Hungary
7 December 2001 Iceland
30 November 2001 Ireland
10 January 2002 Israel
23 November 2001 Italy
29 December 2001 Japan
15 November 2001 Kazakhstan
24 September 2002 Kuwait
18 January 2002 Lithuania
4 January 2002 Mexico
13 December 2001 Netherlands
7 March 2002 New Zealand
30 November 2001 Norway
25 December 2001 Peru
17 April 2002 Philippines
9 August 2002 Poland
4 January 2002 Portugal
25 October 2001 Singapore
22 March 2002 South Africa
29 March 2002 South Korea
4 January 2002 Spain
30 November 2001 Sweden
22 November 2001 Switzerland
25 January 2002 Taiwan
14 December 2001 Turkey
12 October 2001 USA
15 November 2001 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $67,631,903
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Hyde Park Entertainment, Empire Pictures
Also known as
Bandits, Banditi, Vida bandida, Banditen!, Бандити, Bandidos, Bandiidid, Banditai, Banditák, Banditi!, Bandits - Gentlemen braqueurs, Bandits - pankkirosvot, Bandits (Bandidos), Băng Cướp Bất Đắc Dĩ, Haydut, Oi lopodytes, Outlaws, Outlaws: A Love Story, Włamanie na śniadanie, Οι λωποδύτες, Бандиты, バンディッツ, 大盗宿一宵, 完美盗贼, 終極土匪, 终极土匪
Director
Barry Levinson
Barry Levinson
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Troy Garity
Troy Garity
Brían F. O'Byrne
Brían F. O'Byrne
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 14 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
[Terry is at the drive-up window as the police pull up]
Policeman Where's Dottie?
Terry Who?
Policeman The drive-up girl.
Terry Oh, yes, Dottie. Of course. She's... sick.
Policeman Sick with what?
Terry Vaginitis. She's been suffering from an abnormal vaginal discharge. You know the common symptoms, a viscous fluid, usually associated with... uh... vaginitis.
[the police drive away looking embarrassed]
Stills
