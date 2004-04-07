|16 September 2004
|Russia
|16+
|23 September 2004
|Argentina
|8 July 2004
|Australia
|5 November 2004
|Austria
|2 June 2004
|Bahrain
|16 September 2004
|Belarus
|1 September 2004
|Belgium
|23 September 2004
|Brazil
|14
|9 April 2004
|Canada
|3 February 2005
|Chile
|26 August 2004
|Czechia
|28 April 2004
|Egypt
|3 September 2004
|Estonia
|11 August 2004
|France
|2 July 2005
|Georgia
|9 September 2004
|Germany
|18 June 2004
|Great Britain
|23 July 2004
|Greece
|14 October 2004
|Hungary
|7 April 2004
|Iceland
|13 May 2004
|Israel
|1 October 2004
|Italy
|25 September 2004
|Japan
|16 September 2004
|Kazakhstan
|29 September 2004
|Kuwait
|23 April 2004
|Lebanon
|6 August 2004
|Mexico
|16 July 2004
|Norway
|26 August 2005
|Panama
|4 August 2004
|Philippines
|6 August 2004
|Poland
|12 August 2004
|Portugal
|29 October 2004
|Romania
|8 July 2004
|Singapore
|28 October 2004
|Slovakia
|23 August 2004
|South Korea
|29 October 2004
|Spain
|8 September 2004
|Sweden
|19 August 2004
|Thailand
|16 April 2004
|Turkey
|12 May 2004
|UAE
|9 April 2004
|USA
|16 September 2004
|Ukraine