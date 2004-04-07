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Poster of The Whole Ten Yards
5.9
Kinoafisha Films The Whole Ten Yards
5.9

The Whole Ten Yards

, 2004
The Whole Ten Yards
USA / Crime, Comedy / 18+
Poster of The Whole Ten Yards
5.9

Cast

Bruce Willis
Bruce Willis
Jimmy
Matthew Perry
Matthew Perry
Oz
Amanda Peet
Amanda Peet
Jill
Kevin Pollak
Kevin Pollak
Lazlo
Natasha Henstridge
Natasha Henstridge
Cynthia
Frank Collison
Strabo
Johnny Messner
Johnny Messner
Zevo
Silas Weir Mitchell
Silas Weir Mitchell
Yermo
Tasha Smith
Tasha Smith
Julie
Elisa Gallay
Anya
Director Howard Deutch
Writer George Gallo, Mitchell Kapner
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2004
World premiere 7 April 2004
Release date
16 September 2004 Russia 16+
23 September 2004 Argentina
8 July 2004 Australia
5 November 2004 Austria
2 June 2004 Bahrain
16 September 2004 Belarus
1 September 2004 Belgium
23 September 2004 Brazil 14
9 April 2004 Canada
3 February 2005 Chile
26 August 2004 Czechia
28 April 2004 Egypt
3 September 2004 Estonia
11 August 2004 France
2 July 2005 Georgia
9 September 2004 Germany
18 June 2004 Great Britain
23 July 2004 Greece
14 October 2004 Hungary
7 April 2004 Iceland
13 May 2004 Israel
1 October 2004 Italy
25 September 2004 Japan
16 September 2004 Kazakhstan
29 September 2004 Kuwait
23 April 2004 Lebanon
6 August 2004 Mexico
16 July 2004 Norway
26 August 2005 Panama
4 August 2004 Philippines
6 August 2004 Poland
12 August 2004 Portugal
29 October 2004 Romania
8 July 2004 Singapore
28 October 2004 Slovakia
23 August 2004 South Korea
29 October 2004 Spain
8 September 2004 Sweden
19 August 2004 Thailand
16 April 2004 Turkey
12 May 2004 UAE
9 April 2004 USA
16 September 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $26,170,671
Production Nine Yards Two Productions, Cheyenne Enterprises, Eclipse Catering
Also known as
The Whole Ten Yards, Keine halben Sachen 2 - Jetzt erst recht!, Mi vecino el asesino 2, Un Vecino Más Peligroso, Cat imi dai ca sa impusc din nou?, Dešimt jardu, Falsas Aparências 2, FBI - Protezione testimoni 2, Full pakke 2, Jak ugryźć 10 milionów 2, Koko potti 2, Komşum Bir Katil 2: Katil Komşum Geri Döndü, Kümme jardi, Le retour du nouveau voisin, Már megint bérgyilkos a szomszédom, Más falsas apariencias, Més falses aparences, Meu Vizinho Mafioso 2, Môj sused zabijak 2, Mon voisin le tueur 2, Můj soused zabiják 2, O mafiozos tis diplanis portas xanahtypa, Oss torpeder emellan 2, Phi Vụ Đô La 2, Povratak ubojice mekog srca, The Whole Nine Yards 2, Ti fod under, Visi desmit jardi, Vrnitev morilca mehkega srca, Ο μαφιόζος της διπλανής πόρτας ξαναχτυπά, Девять ярдов 2, Десет ярда, Десять ярдів, Повратак убице меког срца, 殺手不眨眼2, 隣のヒットマンズ 全弾発射, Desyatʹ yardiv, Deset yarda, Desyat' yardov, Povratak ubice mekog srca, F.B.I. - Protezione Testimoni 2, Десять ярдов

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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Best Comedies 
Updated 13 June 2024

Quotes

[Julie, Oz's receptionist, jumps Jimmy and chloroforms him]
Nicholas 'Oz' Oseransky Who are you?
Julie Jules. Jules Figueroa. Ring any bells?
[Oz realizes she is the sister of one of Jimmy's victims]
Nicholas 'Oz' Oseransky Frankie Figs?
Julie [she nods] Yeah. Frankie Figs. He was my brother, and I'm pretty sure you knew him.
Nicholas 'Oz' Oseransky OK, I'll take that chloroform now.
Julie Yeah, I know you will!
[she gasses him]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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