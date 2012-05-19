Menu
Рейтинги
3.5 IMDb Rating: 3.6
Dracula 3D

Dracula 3D

Dracula 3D 18+
Synopsis

Asia Argento stars in horror legend Dario Argento's sexy spin on the classic tale about the sharp-toothed count who craves human blood.
Dracula 3D - international trailer без цензуры
Dracula 3D  international trailer без цензуры
Country Italy / France / Spain
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2012
Online premiere 8 March 2014
World premiere 19 May 2012
Release date
29 January 2013 Australia
10 October 2013 Brazil
27 November 2013 France
28 August 2014 Germany
22 November 2012 Italy
9 November 2012 Spain
4 October 2013 USA
Budget €5,600,000
Worldwide Gross $673,112
Production Multimedia Film Production, Les Films de l'Astre, Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A.
Also known as
Dracula 3D, Dracula, Drácula 3D, Argento's Dracula 3D, Drácula, Drakula 3D, Argento's Dracula, Dario Argento's Dracula, Dario Argento's Dracula 3D, Dario Argentos Dracula, Dario Arujento no Dorakyura, Ma Cà Rồng Dracula, Дракула, 드라큘라 3D, ダリオ・アルジェントのドラキュラ
Director
Dario Argento
Dario Argento
Cast
Rutger Hauer
Rutger Hauer
Asia Argento
Asia Argento
Marta Gastini
Marta Gastini
Thomas Kretschmann
Thomas Kretschmann
Cast and Crew
3.5
11 votes
3.6 IMDb
fanbunga 2 April 2015, 12:51
эх, плохо...
Ардженто освоил хромакей. Дракула превращается то в волка, то в птицу, то еще в кого-то. По-настроению, видимо. В богомола почему-то… Read more…
Dracula 3D - international trailer без цензуры
Dracula 3D International trailer без цензуры
Dracula 3D - trailer без цензуры
Dracula 3D Trailer без цензуры
