Dracula 3D
18+
Country
Italy / France / Spain
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2012
Online premiere
8 March 2014
World premiere
19 May 2012
Release date
29 January 2013
Australia
|
|
10 October 2013
Brazil
|
|
27 November 2013
France
|
|
28 August 2014
Germany
|
|
22 November 2012
Italy
|
|
9 November 2012
Spain
|
|
4 October 2013
USA
|
|
Budget
€5,600,000
Worldwide Gross
$673,112
Production
Multimedia Film Production, Les Films de l'Astre, Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A.
Also known as
Dracula 3D, Dracula, Drácula 3D, Argento's Dracula 3D, Drácula, Drakula 3D, Argento's Dracula, Dario Argento's Dracula, Dario Argento's Dracula 3D, Dario Argentos Dracula, Dario Arujento no Dorakyura, Ma Cà Rồng Dracula, Дракула, 드라큘라 3D, ダリオ・アルジェントのドラキュラ
Ардженто освоил хромакей. Дракула превращается то в волка, то в птицу, то еще в кого-то. По-настроению, видимо. В богомола почему-то… Read more…