Cast
Cast and Crew
Writer
John L. Balderston, W.D. Richter, Hamilton Deane, Bram Stoker
Composer
John Williams
Film details
Country
USA / Great Britain
Runtime
1 hour 49 minutes
Production year
1979
World premiere
13 July 1979
Release date
|13 July 1979
|Russia
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|16+
|24 August 1979
|France
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|11 October 1979
|Germany
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|30 August 1979
|Great Britain
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|15
|13 July 1979
|Kazakhstan
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|17 May 1980
|Spain
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|20 July 1979
|USA
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|13 July 1979
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$12,164,000
Worldwide Gross
$20,158,970
Production
Universal Pictures
Also known as
Dracula, Drácula, Дракула, Dracula - Eine Love Story, Dracula '79, Dracula 80, Drakula, Greve Dracula, Komis Drakoulas: Fygi ap' ta Karpathia, Κόμης Δράκουλας: Φυγή από τα Καρπάθια, ドラキュラ（1979）, 吸血鬼, 新吸血僵尸, Dracula 79