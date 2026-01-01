Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dracula
6.5
Kinoafisha Films Dracula
6.5

Dracula

, 1979
Dracula
USA, Great Britain / Romantic, Horror / 18+
Poster of Dracula
6.5

Synopsis

In 1913, the charming, seductive and sinister vampire Count Dracula travels to England in search of an immortal bride.

Cast

Frank Langella
Frank Langella
Dracula
Laurence Olivier
Laurence Olivier
Van Helsing
Kate Nelligan
Lucy
Trevor Eve
Trevor Eve
Harker
Jan Francis
Mina
Donald Pleasence
Seward
Janine Duvitski
Annie
Tony Haygarth
Renfield
Teddy Turner
Swales
Sylvester McCoy
Sylvester McCoy
Walter
Director John Badham
Writer John L. Balderston, W.D. Richter, Hamilton Deane, Bram Stoker
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1979
World premiere 13 July 1979
Release date
13 July 1979 Russia 16+
24 August 1979 France
11 October 1979 Germany
30 August 1979 Great Britain 15
13 July 1979 Kazakhstan
17 May 1980 Spain
20 July 1979 USA
13 July 1979 Ukraine
MPAA R
Budget $12,164,000
Worldwide Gross $20,158,970
Production Universal Pictures
Also known as
Dracula, Drácula, Дракула, Dracula - Eine Love Story, Dracula '79, Dracula 80, Drakula, Greve Dracula, Komis Drakoulas: Fygi ap' ta Karpathia, Κόμης Δράκουλας: Φυγή από τα Καρπάθια, ドラキュラ（1979）, 吸血鬼, 新吸血僵尸, Dracula 79

Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Write review
Listen to the
soundtrack Dracula

Quotes

Count Dracula [to Lucy] Now it is you, my best beloved one. You will be flesh of my flesh, blood of my blood. You will cross land and sea to do my bidding. I need your blood. I need...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dracula

Dracula 3D
Dracula 3D Sci-Fi, Horror, Thriller, Action
2012, Italy / France / Spain
3.0
Dracula
Dracula Horror, Romantic, Thriller, Sci-Fi, Drama
1992, USA
7.0
Frostbite
Frostbite Horror
2006, Russia / Sweden
5.0
Dracula 2000
Dracula 2000 Action, Fantasy, Horror
2000, USA
4.0
Dracula A.D. 1972
Dracula A.D. 1972 Horror
1972, Great Britain
5.0
Dracula Has Risen from the Grave
Dracula Has Risen from the Grave Horror, Fantasy, Drama
1968, Great Britain
6.0
Dracula
Dracula Horror, Sci-Fi
1931, USA
7.0
Wolf
Wolf Horror, Thriller, Romantic, Drama
1994, USA
7.0
Saturday Night Fever
Saturday Night Fever Musical, Romantic, Drama
1977, USA
7.0
Point of No Return
Point of No Return Drama, Romantic, Thriller, Action
1993, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more