Рейтинги
5.6 IMDb Rating: 5.2
Kinoafisha Films Dark Glasses

Dark Glasses

Occhiali neri 18+
Country France / Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 February 2022
World premiere 11 February 2022
Release date
21 July 2022 Russia Русский репортаж
6 October 2022 Czechia
1 November 2022 Denmark
21 October 2022 Finland
1 August 2022 France 12
16 June 2022 Germany
2 June 2022 Greece K18
24 February 2022 Italy
11 August 2022 Kazakhstan 18+
11 August 2022 Kyrgyzstan 16+
31 March 2023 Lithuania
24 February 2022 Portugal M/16
22 October 2022 Slovakia 18
Worldwide Gross $228,347
Production Urania Pictures S.r.l., Getaway Films, Rai Cinema
Also known as
Occhiali neri, Dark Glasses, Dark Glasses - Blinde Angst, Óculos Escuros, Black Glasses, Czarne okulary, Dark glasses - mustat lasit, Lunettes noires, Mustad prillid, Μαύρα γυαλιά, Темні окуляри, Тёмные очки, 다크 글래시스, ダークグラス, 夜夜夜殺
Director
Dario Argento
Cast
Asia Argento
Ilenia Pastorelli
Ilenia Pastorelli
Guglielmo Favilla
Mario Pirrello
Maria Rosaria Russo
Film rating

5.6
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

gridneva2804 25 July 2022, 14:14
Тяжелый фильм , тяжело смотрится , грустный, много крови .... Как обычно при убийстве ни одного человека
gridneva2804 25 July 2022, 14:32
Думала детектив будет, а фильм для психопатов и глупышей наивных . Бред
