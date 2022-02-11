Dark Glasses
Occhiali neri
18+
Country
France / Italy
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2022
Online premiere
24 February 2022
World premiere
11 February 2022
Release date
|21 July 2022
|Russia
| Русский репортаж
|
|6 October 2022
|Czechia
|
|
|1 November 2022
|Denmark
|
|
|21 October 2022
|Finland
|
|
|1 August 2022
|France
|
|12
|16 June 2022
|Germany
|
|
|2 June 2022
|Greece
|
|K18
|24 February 2022
|Italy
|
|
|11 August 2022
|Kazakhstan
|
|18+
|11 August 2022
|Kyrgyzstan
|
|16+
|31 March 2023
|Lithuania
|
|
|24 February 2022
|Portugal
|
|M/16
|22 October 2022
|Slovakia
|
|18
Worldwide Gross
$228,347
Production
Urania Pictures S.r.l., Getaway Films, Rai Cinema
Also known as
Occhiali neri, Dark Glasses, Dark Glasses - Blinde Angst, Óculos Escuros, Black Glasses, Czarne okulary, Dark glasses - mustat lasit, Lunettes noires, Mustad prillid, Μαύρα γυαλιά, Темні окуляри, Тёмные очки, 다크 글래시스, ダークグラス, 夜夜夜殺