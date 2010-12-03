Menu
Three Steps Above Heaven

Three Steps Above Heaven

Tres metros sobre el cielo 18+
Three Steps Above Heaven - trailer с закадровым переводом
Country Spain
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2010
World premiere 3 December 2010
Release date
3 October 2011 Russia Каравелла-DDC 16+
3 November 2011 Belarus
20 December 2010 Germany
3 November 2011 Kazakhstan
3 December 2010 Spain
20 December 2010 USA
3 November 2011 Ukraine
Worldwide Gross $14,066,238
Production Antena 3 Films, Antena 3 Televisión, Canal+ España
Also known as
Tres metros sobre el cielo, Three Steps Above Heaven, 3 metres au-dessus du ciel, 3 mètres au-dessus du ciel - Twilight Love, 3 metros sobre el cielo, 3 metry nad niebem, A felhők fölött 3 méterrel, aşka Yükseliş, Ba Bước Lên Thiên Đàng, Drei Meter über dem Himmel, Kolm meetrit taevast kõrgemal, Paixão Sem Limites, Samolardan balandda, Three Meters Above the Sky, Trei metri deasupra cerului, Tri metra iznad neba, Tri metre nad nebom, Tri metri nad neboto, Tři metry nad nebem, Trys metrai virš dangaus, Trzy metry nad niebem, Twilight Love, Три метра над уровнем неба, Три метри над рівнем неба, 壞壞愛, 天空上三公尺, 恋爱大过天, 空の上3メートル
Director
Fernando Gonzalez Molina
Fernando Gonzalez Molina
Cast
Maria Valverde
Maria Valverde
Mario Casas
Mario Casas
Nerea Camacho
Álvaro Cervantes
Álvaro Cervantes
Diego Martín
Diego Martín
Film in Collections
Best First Love Films

Film rating

7.4
Rate 97 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1093 In the Drama genre  512 In films of Spain  21
Film Reviews
Elf_Lily 2 April 2015, 12:51
Очень милый фильм.
Все по стандарту, но не могу сказать, что в данном варианте это плохо. Ну первая любовь у людей из этого и вытекает сантименты,… Read more…
elfuego 2 April 2015, 12:51
перевод отстойный...голоса им не подходят...лучше в инете пересмотреть в очередной раз...
Write review
All trailers
Three Steps Above Heaven - trailer с закадровым переводом
Three Steps Above Heaven Trailer с закадровым переводом
Three Steps Above Heaven - тв ролик 4
Three Steps Above Heaven Тв ролик 4
All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Three Steps Above Heaven
