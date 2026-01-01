ProductionFilmsonor, Les Films Marceau, Filmes Cinematografica
Also known as
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Film rating
5.1
Rate14 votes
5.1IMDb
Stills
Quotes
Pierre GonzagueIn a few years, people will no longer vote in booths. They'll use computers.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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