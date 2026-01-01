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Poster of Don Juan (Or If Don Juan Were a Woman)
5.1
Kinoafisha Films Don Juan (Or If Don Juan Were a Woman)
5.1

Don Juan (Or If Don Juan Were a Woman)

, 1973
Don Juan ou Si Don Juan était une femme... / Don Juan 73
France, Italy / Drama / 18+
Poster of Don Juan (Or If Don Juan Were a Woman)
5.1

Cast

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
Jeanne
Robert Hossein
Robert Hossein
Louis Prévost
Jane Birkin
Jane Birkin
Clara Prévost
Maurice Ronet
Pierre Gonzague
Mathieu Carrière
L'abbé Paul
Michèle Sand
Léporella
Robert Walker Jr.
Bobby - le guitariste
Juan Álvarez
Lena Grinda
Sylvie Reichenbach
Director Roger Vadim
Writer Jean Cau, Roger Vadim, Jean-Pierre Petrolacci
Composer Michel Magne
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1973
World premiere 22 February 1973
Release date
7 March 1974 Argentina
1 March 1975 Brazil
28 May 1973 Denmark
27 April 1973 Finland
22 February 1973 France
13 July 1973 Germany
21 April 1973 Italy
1 November 1974 Peru
2 June 1975 Poland
25 December 1978 Spain
14 October 1974 Turkey
1 March 1976 USA
MPAA R
Production Filmsonor, Les Films Marceau, Filmes Cinematografica
Also known as
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Film rating

5.1
Rate 14 votes
5.1 IMDb
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