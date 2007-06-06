Menu
Poster of Terror's Advocate
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 7.1
2 posters
Kinoafisha Films Terror's Advocate

Terror's Advocate

Avocat de la terreur, L' 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2007
World premiere 6 June 2007
Release date
19 February 2009 Russia Кино без границ
19 February 2009 Belarus
6 June 2007 Canada 14A
6 June 2007 France
19 February 2009 Kazakhstan
7 December 2007 Norway
19 February 2009 Ukraine
Worldwide Gross $1,086,656
Production La Sofica Uni Etoile 3, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
L'avocat de la terreur, O Advogado do Terror, Terror's Advocate, A terror ügyvédje, Adwokat terroru, Djævlens advokat, Djävulens advokat, Djevelens advokat - Jacques Verges, El abogado del terror, Im Auftrag des Terrors, L'advocat del terror, L'avvocato del terrore, O dikigoros tou diavolou, O dikigoros tou tromou, Paholaisen asianajaja, Terorov advokat, Адвокат террора, 恐怖主义者的律师, 恐怖分子辩护人, 拥恐份子
Director
Barbet Schroeder
Barbet Schroeder
Cast
Jacques Vergès
Bassam Abu Sharif
Klaus Barbie
Cast and Crew
Film rating

7.2
10 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Jacques Vergès I was asked "Would you defend Hitler?" I said "I'd even defend Bush! But only if he agrees to plead guilty."
Stills
