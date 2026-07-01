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Poster of Les femmes
5.5
Kinoafisha Films Les femmes
5.5

Les femmes

, 1968
Les femmes
France, Italy / Comedy / 18+
Tickets
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Synopsis

Clara becomes a secretary who must cater to all the desires of the womanizing writer Jérôme, while he tries to write his memoirs.

Cast

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
Clara
Maurice Ronet
Jérôme
Anny Duperey
Hélène
Jean-Pierre Marielle
Jean-Pierre Marielle
L'éditeur
Christina Holme
Marianne
Joëlle Latour
Tanya Lopert
Tanya Lopert
Louise
Honoré Bostel
Le maire
Maurice Bertrel
Guy Michel
Le contrôleur des wagons-lits
Director Jean Aurel
Writer Jean Aurel, Jacques Laurent
Composer Luis Fuentès Jr.
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1968
World premiere 7 November 1969
Release date
7 November 1969 France
20 January 1970 Italy
Production Ascot, Cineraid, Lira Films
Also known as
Les femmes, The Vixen, As Mulheres, Las mujeres, Asszonyok, Erotica, Kadınlar, Kobiety, Moterys, Oh, diese Frauen, Oi gynaikes, The Women, Жените, Женщины

Film rating

5.5
Rate 13 votes
5.4 IMDb
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