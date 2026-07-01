Cast
Guy Michel
Le contrôleur des wagons-lits
Cast and Crew
Director
Jean Aurel
Writer
Jean Aurel, Jacques Laurent
Composer
Luis Fuentès Jr.
Film details
Country
France / Italy
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
1968
World premiere
7 November 1969
Release date
|7 November 1969
|France
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|20 January 1970
|Italy
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Production
Ascot, Cineraid, Lira Films
Also known as
Les femmes, The Vixen, As Mulheres, Las mujeres, Asszonyok, Erotica, Kadınlar, Kobiety, Moterys, Oh, diese Frauen, Oi gynaikes, The Women, Жените, Женщины