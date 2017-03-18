|23 March 2017
|Russia
|WDSSPR
|16+
|23 March 2017
|Argentina
|23 March 2017
|Australia
|23 March 2017
|Austria
|23 March 2017
|Azerbaijan
|23 March 2017
|Belarus
|20 April 2017
|Brazil
|24 March 2017
|Bulgaria
|23 March 2017
|Cambodia
|24 March 2017
|Canada
|23 March 2017
|Chile
|19 May 2017
|China
|23 March 2017
|Colombia
|20 April 2017
|Cyprus
|23 March 2017
|Denmark
|23 March 2017
|Egypt
|24 March 2017
|Estonia
|24 March 2017
|Finland
|19 April 2017
|France
|23 March 2017
|Georgia
|23 March 2017
|Germany
|24 March 2017
|Great Britain
|20 April 2017
|Greece
|23 March 2017
|Hong Kong
|24 March 2017
|India
|22 March 2017
|Indonesia
|24 March 2017
|Ireland
|15A
|23 March 2017
|Israel
|23 March 2017
|Italy
|23 March 2017
|Kazakhstan
|23 March 2017
|Kuwait
|24 March 2017
|Latvia
|24 March 2017
|Lithuania
|24 March 2017
|Mexico
|23 March 2017
|Netherlands
|23 March 2017
|New Zealand
|R13
|23 March 2017
|North Macedonia
|24 March 2017
|Norway
|23 March 2017
|Peru
|24 March 2017
|Philippines
|23 March 2017
|Portugal
|24 March 2017
|Romania
|23 March 2017
|Serbia
|23 March 2017
|Singapore
|23 March 2017
|Slovakia
|24 March 2017
|South Africa
|5 April 2017
|South Korea
|7 April 2017
|Spain
|22 March 2017
|Sweden
|19 April 2017
|Switzerland
|23 March 2017
|Taiwan
|24 March 2017
|Turkey
|23 March 2017
|UAE
|24 March 2017
|USA
|23 March 2017
|Ukraine
|23 March 2017
|Uruguay
|24 March 2017
|Viet Nam