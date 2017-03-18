Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Life
7.1
Life - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Life
7.1

Life

, 2017
Life
USA / Sci-Fi, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Life
7.1
Life - Dubbed trailer 2
Life  Dubbed trailer 2

Synopsis

A team of scientists aboard the International Space Station discover a rapidly evolving life form, that caused extinction on Mars, and now threatens the crew and all life on Earth.

Cast

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
Rory Adams
Rebecca Ferguson
Rebecca Ferguson
Miranda North
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
David Jordan
Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada
Sho Murakami
Olga Dykhovichnaya
Olga Dykhovichnaya
Ekaterina Golovkina
Alexandre Nguyen
Alexandre Nguyen
Ariyon Bakare
Ariyon Bakare
Hugh Derry
Jesus Del Orden
Student 2
Allen McLean
Student 1
Leila Grace
Student 3
Mari Gvelesiani
Student 4
Director Daniel Espinosa
Writer Rhett Reese, Paul Wernick
Composer Jon Ekstrand
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2017
Online premiere 23 March 2017
World premiere 18 March 2017
Release date
23 March 2017 Russia WDSSPR 16+
23 March 2017 Argentina
23 March 2017 Australia
23 March 2017 Austria
23 March 2017 Azerbaijan
23 March 2017 Belarus
20 April 2017 Brazil
24 March 2017 Bulgaria
23 March 2017 Cambodia
24 March 2017 Canada
23 March 2017 Chile
19 May 2017 China
23 March 2017 Colombia
20 April 2017 Cyprus
23 March 2017 Denmark
23 March 2017 Egypt
24 March 2017 Estonia
24 March 2017 Finland
19 April 2017 France
23 March 2017 Georgia
23 March 2017 Germany
24 March 2017 Great Britain
20 April 2017 Greece
23 March 2017 Hong Kong
24 March 2017 India
22 March 2017 Indonesia
24 March 2017 Ireland 15A
23 March 2017 Israel
23 March 2017 Italy
23 March 2017 Kazakhstan
23 March 2017 Kuwait
24 March 2017 Latvia
24 March 2017 Lithuania
24 March 2017 Mexico
23 March 2017 Netherlands
23 March 2017 New Zealand R13
23 March 2017 North Macedonia
24 March 2017 Norway
23 March 2017 Peru
24 March 2017 Philippines
23 March 2017 Portugal
24 March 2017 Romania
23 March 2017 Serbia
23 March 2017 Singapore
23 March 2017 Slovakia
24 March 2017 South Africa
5 April 2017 South Korea
7 April 2017 Spain
22 March 2017 Sweden
19 April 2017 Switzerland
23 March 2017 Taiwan
24 March 2017 Turkey
23 March 2017 UAE
24 March 2017 USA
23 March 2017 Ukraine
23 March 2017 Uruguay
24 March 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $58,000,000
Worldwide Gross $100,541,806
Production Columbia Pictures, Skydance Media, LStar Capital
Also known as
Life, Life. Vida inteligente, Trag života, Život, Dzīvība, Élet, Elu, Gyvybė, Hayat, Hayot, Life : Origine inconnue, Life: Non oltrepassare il limite, Life: Vida, Mầm Sống Hiểm Họa, Siman kha'yim, Sledi življenja, Viata, primele semne, Vida, Vida Inteligente, Vie, Живое, Життя, Признак на живот, ライフ, 異星智慧, Life (2009), Vida (Life) (2017), Vida [Life], Vida [Life] (2017), 外星生命, Vida (Life), Life (Vida), 异星觉醒

Film rating

7.1
Rate 90 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1634 In the Sci-Fi genre  210 In the Thriller genre  301 In films of USA  994 In films of 2017  56
Updated 27 February 2026

Film Trailers

All trailers
Life - Dubbed trailer 2
Life Dubbed trailer 2
Life - Dubbed clip
Life Dubbed clip
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Life
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Life

Cloverfield Movie
Cloverfield Movie Horror, Sci-Fi, Thriller, Detective
2017, USA
5.0
Alien: Romulus
Alien: Romulus Horror, Sci-Fi
2024, Great Britain / USA
7.0
Control Room
Control Room Action, Sci-Fi
2024, Spain
4.0
The Martian
The Martian Sci-Fi, Adventure
2015, USA
8.0
Interstellar
Interstellar Sci-Fi
2014, USA / Great Britain
8.0
Gravity
Gravity Sci-Fi, Thriller
2013, USA / Great Britain
7.0
Sunshine
Sunshine Thriller, Sci-Fi
2007, Great Britain
7.0
Self/less
Self/less Thriller, Sci-Fi, Drama
2015, USA
7.0
Stowaway
Stowaway Sci-Fi, Thriller, Drama
2021, Germany / USA
5.0
Underwater
Underwater Action, Drama, Thriller
2019, USA
6.0
Brightburn
Brightburn Horror
2019, USA
5.0
Upgrade
Upgrade Sci-Fi, Action, Thriller
2018, Australia
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more