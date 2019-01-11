Menu
IMDb Rating: 6.5
8 posters
Ad Astra

Ad Astra

Ad Astra 18+
Ad Astra - trailer 2
Ad Astra  trailer 2
Country USA / Brazil
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2018
Online premiere 13 September 2019
World premiere 11 January 2019
Release date
26 September 2019 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
19 September 2019 Australia
20 September 2019 Austria
26 September 2019 Brazil
20 September 2019 Canada
6 December 2019 China
19 September 2019 Czechia
19 September 2019 Denmark
20 September 2019 Estonia
20 September 2019 Finland
18 September 2019 France
19 September 2019 Germany
18 September 2019 Great Britain
19 September 2019 Greece
26 September 2019 Hong Kong
19 September 2019 Hungary
18 September 2019 Ireland
19 September 2019 Israel
26 September 2019 Italy
11 January 2019 Latvia
19 September 2019 Lebanon
20 September 2019 Lithuania
20 September 2019 Mexico
18 September 2019 Netherlands
19 September 2019 New Zealand M
20 September 2019 Norway 12
19 September 2019 Portugal
20 September 2019 Romania
17 September 2019 Saudi Arabia
19 September 2019 Singapore
19 September 2019 Slovakia
19 September 2019 South Korea
20 September 2019 Spain
20 September 2019 Sweden
18 September 2019 Switzerland
20 September 2019 Taiwan
20 September 2019 Turkey
17 September 2019 UAE
20 September 2019 USA
19 September 2019 Ukraine
20 September 2019 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $127,461,872
Production New Regency Productions, Twentieth Century Fox, Regency Enterprises
Also known as
Ad Astra, Ad Astra. Hacia las estrellas, Xing ji ren wu, К звёздам, Ad Astra - Rumo às Estrelas, Ad Astra - Út a csillagokba, Ad Astra - Zu den sternen, Ad Astra: Ku gwiazdom, Ad astra: pot do zvezd, Ad Astra: Rumo às Estrelas, Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà, Ka zvezdama, Ke hvězdám, Ku gwiazdom, Ku hviezdam, Tähtede poole, Uz zvaigznēm, Vers les étoiles, Xing ji jiu yuan, Yıldızlara Doğru, Yulduzlar sari, До зірок, Към звездите, 애드 아스트라, アド・アストラ, 星际探索, 星際任務, 星際救援
Director
James Gray
James Gray
Cast
Brad Pitt
Brad Pitt
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Ruth Negga
Ruth Negga
Liv Tyler
Liv Tyler
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Cast and Crew
Film rating

6.3
86 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2891
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Mikhail Kokin 27 September 2019, 11:21
Фильм скучный и бессмысленный!
Всё действие ждёшь чего-то, но увы..
Ничего так и не происходит.
Снят конечно красиво!
Ил-102 Штурмовик 26 September 2019, 21:08
Шляпо-тень редкостная . Ни сюжета, ни картинки, ни режисуры
Quotes
Roy McBride [Last lines] I'm steady, calm. I slept well, no bad dreams. I am active and engaged. I'm aware of my surroundings and those in my immediate sphere. I'm attentive. I am focused on the essentials, to the exclusion of all else. I'm unsure of the future but I'm not concerned. I will rely on those closest to me, and I will share their burdens, as they share mine. I will live and love.
Film Trailers All trailers
Ad Astra - trailer 2
Ad Astra Trailer 2
Ad Astra - trailer
Ad Astra Trailer
Listen to the
soundtrack Ad Astra
