The Outlaw Josey Wales

, 1976
The Outlaw Josey Wales
USA / Thriller, Adventure, Western, Action, Drama / 18+
Synopsis

A Missouri farmer joins a Confederate guerrilla unit and winds up on the run from the Union soldiers who murdered his family.

Cast

Clint Eastwood
Chief Dan George
Sondra Locke
Bill McKinney
John Vernon
Paula Trueman
Director Clint Eastwood
Writer Philip Kaufman, Forrest Carter, Sonia Chernus
Composer Jerry Fielding
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 1976
World premiere 26 June 1976
Release date
26 June 1976 Russia 12+
1 March 2028 Austria 16
30 June 1976 Canada
13 September 1976 Denmark
30 September 1976 France
5 November 1976 Germany
7 August 1976 Great Britain
4 November 1976 Greece
10 September 1976 Ireland 18
10 September 1976 Italy
7 August 1976 Japan
26 June 1976 Kazakhstan
28 January 1978 Portugal
29 May 1977 South Korea 18
30 September 1976 Spain
14 July 1976 USA
26 June 1976 Ukraine
MPAA PG
Budget $3,700,000
Worldwide Gross $31,800,015
Production Warner Bros., The Malpaso Company
Also known as
The Outlaw Josey Wales, El fugitivo Josey Wales, Der Texaner, Josey Wales hors-la-loi, Psanec Josey Wales, A törvényenkívüli Josey Wales, Atstumtasis Džosis Veilsas, Banditul Josey Wales, Den laglösa, El bandoler Josey Wales, El fuera de la ley, Il fuorilegge Josey Wales, Il texano dagli occhi di ghiaccio, Josey Wales, Josey Wales, fredløs, Josey Wales, o Fora da Lei, Kanunsuz Josey Wales, Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật, Lainsuojaton, Mannen utanför lagen, O Rebelde do Kansas, Odmetnik Džouzi Vejls, Odmetnik Josey Wales, Øje for øje, Proscrisul Josey Wales, Razbunarea lui Josey Wales, The Outlaw: Josey Wales, The Rebel Outlaw: Josey Wells, Wyjęty spod prawa Josey Wales, Εκδικητής εκτός νόμου, Джоси Уэйлс - человек вне закона, Джоузи Уелс извън закона, アウトロー, 西部執法者, 逃亡大決鬥

Film rating

Rate 11 votes
7.8 IMDb

Quotes

Bounty hunter #1 You're wanted, Wales.
Josey Wales Reckon I'm right popular. You a bounty hunter?
Bounty hunter #1 A man's got to do something for a living these days.
Josey Wales Dyin' ain't much of a living, boy.
