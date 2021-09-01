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Poster of Two Mules for Sister Sara
7.0
Kinoafisha Films Two Mules for Sister Sara
7.0

Two Mules for Sister Sara

, 1970
Two Mules for Sister Sara
USA, Mexico / Western, Adventure / 18+
Poster of Two Mules for Sister Sara
7.0

Synopsis

Nun Sara is on the run in Mexico and is saved from cowboys by Hogan, who is preparing for a future mission to capture a French fort. The pair become good friends, but Sara never does tell him the true reason behind her being outlawed.

Cast

Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Sara
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Hogan
Manolo Fábregas
Colonel Beltran
Alberto Morin
General LeClaire
Armando Silvestre
1st American
John Kelly
2nd American
David Povall
Juan
Ada Carrasco
Juan's Mother
Pancho Córdova
Juan's Father
José Chávez
Horacio
Director Don Siegel
Writer Budd Boetticher, Albert Maltz
Composer Ennio Morricone
Cast and Crew

Film details

Country USA / Mexico
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1970
World premiere 2 March 1970
Release date
13 August 1970 Russia 12+
1 October 1970 Belgium
1 January 1971 Brazil
16 October 1970 Colombia
17 April 1971 Denmark
13 March 1970 Finland
30 June 1970 France
14 June 1970 Germany
10 July 1970 Great Britain
17 September 1970 Greece
16 September 1970 Iran
26 March 1971 Ireland
5 December 1970 Italy
6 February 1971 Japan
13 August 1970 Kazakhstan
13 August 1970 Mexico
26 December 1970 Netherlands
8 November 1970 Norway
11 January 1971 Spain
2 March 1970 Sweden
28 December 1970 Turkey
16 June 1970 USA
13 August 1970 Ukraine
3 September 1970 Uruguay
Budget $2,500,000
Worldwide Gross $5,050,000
Production Universal Pictures, The Malpaso Company, Sanen Productions
Also known as
Two Mules for Sister Sara, Dos mulas para la hermana Sara, Ein Fressen für die Geier, Los buitres tienen hambre, Os Abutres Têm Fome, Sierra Torrida, Sierra torride, Doi catâri pentru sora Sara, Dos mulas y una mujer, Dva mezci pro sestru Sáru, Dva mezci pro slečnu Sáru, Dva muly pre sestru Sáru, Dwa muły dla siostry Sary, Een non voor de Hel, El Torida, En handfull dynamit, Gli avvoltoi hanno fame, Ha'nsharim Hem Re'evim, Hai Vùng Chiến, Han kom, han så, han skød, Két öszvért Sara nővérnek, Két öszvért Sára nővérnek, Kourallinen dynamiittia, Mahiru no shitô, Muły siostry Sary, Sara, Sara'ya İki Katır, The Vultures Are Hungry (Two Mules for Sister Sara), Οι γύπες πετούν χαμηλά, Два віслюки для черниці Сари, Два мула для сестры Сары, Две мазге за сестру Сару, Две мулета за сестра Сара, 烈女与镖客, 烈女與鑣客, 烈女镖客, 独行侠千里送贞娘, 真昼の死闘, Két öszvér Sára nővérnek, Два мула для сестри Сари, Ein Fressen fuer die Geier, Sara'ya İki Qatır

Film rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Updated 1 September 2021

Quotes

Sara Don't you want a woman of your own?
Hogan What for?
Sara To share your name, bear your children, be a companion.
Hogan To ask me to quit drinking, quit gambling and save my money? And to bitch about her aches and pains all day? No thanks!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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