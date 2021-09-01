Nun Sara is on the run in Mexico and is saved from cowboys by Hogan, who is preparing for a future mission to capture a French fort. The pair become good friends, but Sara never does tell him the true reason behind her being outlawed.
ProductionUniversal Pictures, The Malpaso Company, Sanen Productions
Also known as
Two Mules for Sister Sara, Dos mulas para la hermana Sara, Ein Fressen für die Geier, Los buitres tienen hambre, Os Abutres Têm Fome, Sierra Torrida, Sierra torride, Doi catâri pentru sora Sara, Dos mulas y una mujer, Dva mezci pro sestru Sáru, Dva mezci pro slečnu Sáru, Dva muly pre sestru Sáru, Dwa muły dla siostry Sary, Een non voor de Hel, El Torida, En handfull dynamit, Gli avvoltoi hanno fame, Ha'nsharim Hem Re'evim, Hai Vùng Chiến, Han kom, han så, han skød, Két öszvért Sara nővérnek, Két öszvért Sára nővérnek, Kourallinen dynamiittia, Mahiru no shitô, Muły siostry Sary, Sara, Sara'ya İki Katır, The Vultures Are Hungry (Two Mules for Sister Sara), Οι γύπες πετούν χαμηλά, Два віслюки для черниці Сари, Два мула для сестры Сары, Две мазге за сестру Сару, Две мулета за сестра Сара, 烈女与镖客, 烈女與鑣客, 烈女镖客, 独行侠千里送贞娘, 真昼の死闘, Két öszvér Sára nővérnek, Два мула для сестри Сари, Ein Fressen fuer die Geier, Sara'ya İki Qatır
Film rating
7.0
Rate11 votes
7IMDb
Updated 1 September 2021
Quotes
SaraDon't you want a woman of your own?
HoganWhat for?
SaraTo share your name, bear your children, be a companion.
HoganTo ask me to quit drinking, quit gambling and save my money? And to bitch about her aches and pains all day? No thanks!
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.